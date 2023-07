DEUTSCHLAND: - STABIL - Nach einer Gewinnstrecke von fünf Tagen lassen es die Anleger am Freitag beim Dax gemächlicher angehen. Fast vier Prozent hat der Leitindex in den vergangenen Tagen zugelegt und die Rückkehr über die 16 000 Punkte geschafft, doch nun zeichnet sich eine wenig veränderte Eröffnung ab. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start knapp mit 0,07 Prozent im Minus auf 16 129 Punkte. Anleger gehen damit abwartend in die Berichtssaison, die am Freitag mit einigen Zahlen aus dem US-Bankensektor eingeläutet wird. Von JPMorgan , der Citigroup sowie Wells Fargo werden die Zahlen zum zweiten Quartal erwartet. "Jetzt müssen die Unternehmen ihre zuletzt wieder deutlich angestiegenen Aktienkurse mit mindestens stabilen, im Idealfall gestiegenen Gewinnen rechtfertigen", stellte der Börsenexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen fest.

USA: - TECH-RALLY GEHT WEITER - Die US-Börsen haben am Donnerstag weiter an Fahrt gewonnen. Wie schon zur Wochenmitte profitierten insbesondere Technologiewerte von den nachlassenden Sorgen über höhere Zinsen und eine mögliche Rezession in den USA. Nachdem die Verbraucherpreise am Mittwoch gezeigt hatten, dass die Inflationsrate auf ein Zweijahrestief gesunken ist, bestätigten die Erzeugerpreise nun diesen Trend. Sie stiegen zum Vorjahresmonat nur noch um 0,1 Prozent. Ökonomen hatten im Schnitt 0,4 Prozent erwartet. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 zog um 1,73 Prozent auf 15 571,98 Punkte an und erreichte das Niveau von Januar 2022. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,14 Prozent auf 34 395,14 Punkte zu.

ASIEN: - KURSGEWINNE - In Asien haben die Aktienmärkte am Freitag mit Rückenwind der US-Börsen weiter zugelegt. Die sich abschwächende Inflation in den USA treibt die Märkte weiter an. Der Schwung ließ aber nach. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,1 Prozent. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, legte um 0,2 Prozent zu und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,4 Prozent.

^

DAX 16141,03 0,74

XDAX 16158,87 0,82

EuroSTOXX 50 4391,76 0,72

Stoxx50 3959,65 0,61



DJIA 34395,14 0,14

S&P 500 4510,04 0,85

NASDAQ 100 15571,98 1,73°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 132,97 -0,16%°

DEVISEN:



^

Euro/USD 1,1232 0,05

USD/Yen 137,6805 -0,27

Euro/Yen 154,6475 -0,22°



ROHÖL:



^

Brent 81,41 0,05 USD WTI 76,97 0,08 USD°

/jha/