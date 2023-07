Die neueste Produktlinie AIDE von Deenova wird in dem Krankenhaus Longjumeau in Frankreich eingesetzt

Mailand, Italien (ots/PRNewswire) - Deenova

(https://www.deenova.com/de/homepage-deu/) , der führende Anbieter innovativer

Automatisierungslösungen für Krankenhäuser, freut sich, den Vertragsabschluss

mit dem Krankenhaus Longjumeau (https://www.longjumeau.fr/sante/etablissements/)

in Frankreich bekannt zu geben, der einen weiteren Meilenstein in der

erfolgreichen Einführung seiner innovativen Produktlinie AIDE

(https://www.deenova.com/de/aide-deu/) darstellt. Der Vertrag umfasst den

Einsatz eines AIDE-CUT (https://www.deenova.com/de/aide-deu/) , des

einzigartigen Deenova (https://www.deenova.com/de/homepage-deu/)

-Automatisierungsroboters für das Umpacken von Medikamenten in Einzeldosen, und

eines AIDE-PICK (https://www.deenova.com/de/aide-deu/) , des innovativsten

Roboters für die automatisierte Abgabe von Patiententherapien.



Die AIDE (https://www.deenova.com/de/aide-deu/) -Produktlinie definiert die

Automatisierungstechnologie für Einheitsdosen-Apotheken neu, indem sie die

betriebliche Effizienz maximiert und eine vollständige Rückverfolgbarkeit der

Medikamente gewährleistet. Durch die Automatisierung des Medikamentenmanagements

will das Longjumeau Krankenhaus den Medikamentenkreislauf innerhalb des

Krankenhauses signifikant verbessern und somit das Risiko von Fehlern reduzieren

und die Genauigkeit der Medikamentenverabreichung erhöhen, was zu verbesserten

Patientenergebnissen führt. Die innovative Lösung der AIDE

(https://www.deenova.com/de/aide-deu/) -Linie rationalisiert auch den Prozess

der Medikamentenabgabe, verwaltet automatisch die Medikamentenbestellungen und

entlastet das Gesundheitspersonal, insbesondere die Apothekenmitarbeiter und das

Pflegepersonal.