JPMORGAN stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2,40 Euro belassen. Die europäischen Netzwerk-Fluggesellschaften dürften im Zuge der bevorstehenden Berichtssaison die starke Passagiernachfrage hervorheben, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Obwohl der Sektor im bisherigen Jahresverlauf bereits einen Wertzuwachs von mehr als einem Viertel verzeichnet habe, bleibe er trotz einiger kurzfristiger Risiken und mittelfristiger Anlegersorgen um die Nachhaltigkeit der Nachfrage optimistisch./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2023 / 20:11 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 1,638EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry Gowers

Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2,40

Kursziel alt: 2,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m