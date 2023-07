AirConsole gibt die Gewinner der ersten Runde der In-Car Game Developer Competition bekannt

ZÜRICH, 14. Juli 2023 /PRNewswire/ -- AirConsole, die führende Plattform für lässige Mehrspieler-Spiele, ist sehr erfreut, die Gewinner der ersten Runde, der von dem Unternehmen ausgerichteten In-Car Game Developer Competition, bekanntgeben zu dürfen. Der Wettbewerb wurde dazu konzipiert, die Unterhaltungsbranche im Bereich der für das Spielen im Auto geeigneten Spiele voranzubringen. Er zielte darauf ab, Spielstudios und unabhängige Entwickler dahingehend zu inspirieren, fesselnde Spiele zu kreieren, welche auf das Spielen in Autos zugeschnitten sind. Es ist AirConsole eine große Freude, dass sich Hunderte von talentierten Einzelpersonen und Studios auf der ganzen Welt für die Teilnahme an dem Wettbewerb beworben haben.

Die in Zusammenarbeit mit BMW veranstaltete In-Car Game Developer Competition besteht aus zwei unterschiedlichen Phasen. In der Anfangsphase traten die Teilnehmer gegeneinander an, um einen von vier Preisen, jeweils im Wert von 5.000 €, zu gewinnen. Das Preisgeld kann zur Entwicklung ihrer Spielprototypen verwenden werden. Um gewinnen zu können, wurden sie eingeladen, ihre kreativsten Ideen für Spiele einzureichen, die darauf ausgerichtet sind, im Auto gespielt zu werden. In der zweiten Phase, die noch bevorsteht, wird der Prüfungsausschuss von AirConsole und BMW aus den vier Prototypen einen endgültigen Gewinner auswählen. Der Hauptpreis beinhaltet die vollständige Finanzierung der Entwicklung des Gewinner-Spiels und die Möglichkeit, dass das Spiel in Zukunft in Autos von BMW, in welchen die Technologie von AirConsole integriert ist, verfügbar sein wird.

„Das Eingrenzen der Liste auf nur vier Gewinner war ein unglaublich herausfordernder Prozess", eingestanden. Jens Nolte, GM, Head of Digital Product Strategy and Portfolio bei der BMW Group. „Das Niveau an Innovation und Leidenschaft, das die Teilnehmer gezeigt haben, war beeindruckend. Wir waren fasziniert von der Vielfalt der Konzepte und der Aufmerksamkeit, welche in die Entwicklung von Spielen, die auf ein Spielerlebnis im Auto zugeschnitten sind, eingeflossen sind".

Kim Nordstrom, Präsident des AirConsole's Game Advisory Boards, ist der Ansicht, dass diese bemerkenswerte Resonanz eine weitere Bestätigung für den strategischen Fokus von AirConsole darstellt, wie auch für das Vertrauen in den wachsenden Markt für Spiele, die zum Spielen im Auto konzipiert sind. „Es ist großartig, bei der Bewertung der Beiträge so viel Kreativität zu sehen, insbesondere bei denjenigen, die darauf abzielen, die Möglichkeiten zu nutzen, die mit dem Auto selbst im Zusammenhang stehen. Es gibt sehr viel Potenzial in Bezug auf die Unterhaltung im Auto. Es war uns eine Freude, alle Vorschläge durchzulesen, wie man verschiedene Arten von Spielen in den Automobilbereich einbringen kann".

Nach sorgfältigen Erwägungen, präsentieren AirConsole und BMW stolz die vier Gewinner, die zur nächsten Runde der In-Car Game Developer Competition vorangeschritten sind:

Spieltitel: Zombie Joy Ride

Entwickler: Amaibu Studio

Spieltitel: Road Trip Adventure

Entwickler: Anthony Kojima Produktion

Spieltitel: Big Might Wings

Entwickler: Paranoia Games

Spieltitel: Dragon Boat Race

Entwickler: Amaibu Studio

Jetzt haben die Gewinner der ersten Runde bis zum 9. Oktober Zeit, ihre Prototypen einzureichen. Der endgültige Gewinner wird am 6. November bekanntgegeben.

Weitere Informationen über AirConsole und die In-Car Game Developer Competition finden Sie auf airconsole.com.

Informationen zu AirConsole:

AirConsole ist eine führende Plattform für lässige Mehrspieler-Spiele. Wenn Sie Smartphones als Steuergeräte an Ihren Bildschirm anschließen, verwandelt AirConsole diese in Gamepads und bietet Ihnen und Ihren Freunden und Familienmitgliedern damit ein unterhaltsames und erschwingliches Spielerlebnis. AirConsole führt eine Vielzahl von Spielen im Sortiment, bietet Unterhaltung für jeden Anlass und bringt Menschen durch die Energie des Spielens zusammen.

