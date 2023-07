Dem Handwerk fehlen 40.000 Leute? Dieser Handwerker kann sich vor Bewerbungen kaum retten - das ist seine Strategie (FOTO)

Güglingen (ots) - Das Handwerk in Deutschland steht vor einer großen

Herausforderung: Es fehlen rund 40.000 Fachkräfte in Ausbildungsberufen, und

zusätzlich werden ca. 50.000 Fachkräfte in den energiewende-relevanten Berufen

benötigt. Insgesamt dürfte die Zahl der offenen Stellen im sechsstelligen

Bereich liegen. Doch es gibt Ausnahmen: Johannes Gronover, Inhaber eines

Elektro-Fachbetriebs zwischen Heidelberg und Stuttgart, hat keine Probleme,

Nachwuchs zu finden. "Eher im Gegenteil, wir lehnen mehr Bewerber ab, als wir

annehmen können", sagt der erfolgreiche Handwerker.



"Das war aber nicht immer so - auch wir mussten uns intensiv mit der Thematik

auseinandersetzen und haben ein Konzept entwickelt, das aus verschiedenen

Bausteinen besteht. Dazu gehören unter anderem attraktive Vergütung, geldwerte

Vorteile und andere Aspekte, die den Nachwuchs ansprechen", erklärt Johannes

Gronover. Im folgenden Gastartikel verrät er seine Strategie, die ihm zum Erfolg

verholfen hat.