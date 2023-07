Volkswagen-Konzern steigert Auslieferungen im Juni - Minus in China

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW -Konzern hat im Juni erneut mehr Autos verkauft. Weltweit seien in dem Monat 847 600 Fahrzeuge aller Konzernmarken ausgeliefert worden, 5,7 Prozent mehr als im Juni 2022, teilte VW am Freitag in Wolfsburg mit. Im ersten Halbjahr insgesamt lag das Plus bei 12,8 Prozent. Insgesamt wurden von Januar bis Juni 4,372 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert.

Zulegen konnte der Konzern vor allem in Westeuropa. 1,64 Millionen Fahrzeuge wurden hier in sechs Monaten verkauft, fast 27 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im Juni lag das Plus hier sogar bei mehr als 30 Prozent. Auf dem wichtigsten Markt in China drehten die Verkäufe im Juni dagegen wieder ins Minus. Um 14,5 Prozent gingen die Auslieferungen zurück. VW begründete das mit dem Wegfall von Steuervergünstigungen in dem Land vor einem Jahr, die damals für einen starken Juni-Absatz gesorgt hatten. Im ersten Halbjahr insgesamt lag VW in China 1,2 Prozent unter Vorjahresniveau.

Stark zulegen konnten im Halbjahr Seat/Cupra (plus 28,1 Prozent) und Skoda (plus 19,9 Prozent). Audi erhöhte seine Verkäufe um 15,5 Prozent, Porsche um 14,7 Prozent, wie die Marke bereits zuvor selbst mitgeteilt hatte. Die Wolfsburger Kernmarke Volkswagen kam dagegen nur auf 7,2 Prozent Plus. Im Juni lagen die Auslieferungen der Marke sogar 2,4 Prozent unter Vorjahresniveau./fjo/DP/men/stk