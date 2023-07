Die Kryptowährung XRP legte nach dem wegweisenden Urteil zeitweise um mehr als 75 Prozent zu. Auch andere Kryptowährungen und Krypto-Aktien wie Coinbase gewannen deutlich hinzu. An der Nasdaq stieg die Aktie der US-Kryptobörse Coinbase heute vorbörslich zeitweise auf über 107 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit August 2022. Danach ging es aber wieder etwas abwärts.

"Das regulatorische Umfeld ändert sich. Und nach dem, was wir in den letzten 24 Stunden gesehen haben, könnte es zum Besseren sein", sagte Matthew Dibb, Chief Investment Officer beim Krypto-Asset-Manager Astronaut Capital, im Gespräch mit dem Manager Magazin.

Doch auch die SEC hat einen Teilsieg errungen. Das US-Gericht urteilte nämlich, dass die XRP-Verkäufe von Ripple in Höhe von 728,9 Millionen US-Dollar an Hedgefonds und andere institutionelle Käufer nicht registrierte Wertpapierverkäufe darstellten.

Das US-Kryptounternehmen Ripple hat einen Prozess gegen die US-Börsenaufsicht SEC teilweise gewonnen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. In dem Prozess ging es um die Frage, ob Ripples Krypto-Token XRP ein Wertpapier ist, wie die US-Börsenaufsicht SEC behauptet hatte. Das Gericht habe nun weitgehend zugunsten von Ripple entschieden.

Ein bahnbrechender juristischer Sieg für die Kryptowährungsbranche lässt die Kurse von XRP, Coinbase und Co explodieren. Aber auch die SEC erzielt einen Teilerfolg. Was ist da los? Die Hintergründe!

Ripple mit Hammer-News! Darum explodieren die Kurse von XRP, Coinbase und Co!

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer