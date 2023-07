Scholz kritisiert öffentlich ausgetragene Streitigkeiten in Koalition

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat öffentlich ausgetragene Streitigkeiten in der Ampel-Koalition kritisiert. "Es ist ja kein Geheimnis: dass da so laut diskutiert worden ist, gefällt weder mir noch irgendwem sonst", sagte der SPD-Politiker am Freitag in seiner Sommer-Pressekonferenz in Berlin. Vor allem zum sogenannten Heizungsgesetz hatte es monatelang heftige Kontroversen innerhalb der Koalition aus SPD, Grünen und FDP gegeben.

