Huawei gibt Lizenzgebühren für seine Patentlizenzprogramme bekannt / Den Schutz des geistigen Eigentums fördern

Shenzhen (ots) - Im Rahmen seiner jährlichen Veranstaltung zum Thema Innovation

und Schutz des geistigen Eigentums in Shenzhen, die in diesem Jahr unter dem

Motto "Bridging Horizons of Innovations: IP teilen, Innovation vorantreiben"

stand, gab Huawei, einer der weltweit größten Patentinhaber, die Lizenzgebühren

für seine Lizenzprogramme für Mobiltelefone, Wi-Fi und IoT-Patente bekannt.



Seit 20 Jahren leistet Huawei einen wichtigen Beitrag zu den wichtigsten

IKT-Standards wie Mobilfunk, Wi-Fi und Multimedia-Codecs. Die kumulierten

F&E-Investitionen des Unternehmens beliefen sich in den letzten zehn Jahren auf

insgesamt 977,3 Milliarden CNY (entsprechen 117,3 Milliarden Euro). Im Jahr 2022

beliefen sich die F&E-Ausgaben auf 161,5 Milliarden CNY (19,4 Milliarden Euro)

beziehungsweise 25,1 Prozent der Einnahmen des Unternehmens. Im EU-Anzeiger für

industrielle F&E-Investitionen 2022 steht Huawei weltweit auf Platz vier.





Bis heute hat Huawei fast 200 bilaterale Patentlizenzen abgeschlossen. Darüberhinaus haben über 350 Unternehmen über Patentpools Lizenzen für Huawei-Patenteerworben. Im Rahmen dieser Lizenzen hat Huawei in der Vergangenheit insgesamtetwa dreimal so viele Lizenzgebühren gezahlt, wie das Unternehmen insgesamteingenommen hat. Die Lizenzeinnahmen im Jahr 2022 beliefen sich auf 560Millionen US-Dollar.Alan Fan, Vizepräsident und Leiter der Abteilung für geistige Eigentumsrechtebei Huawei, betonte, dass ein positiver Kreislauf, in dem Innovatoren geschützt,belohnt und gefördert werden, der Schlüssel zu nachhaltiger Innovation ist."Huawei verfolgt bei der Lizenzierung von Patenten einen ausgewogenen Ansatz.Wir glauben, dass vernünftige Lizenzgebühren Anreize sowohl für die Schaffungals auch für die Einführung von Innovationen bieten", so Fan.Führende Unternehmen der Technologiebranche wie Samsung und Oppo aber auchführende Automobilhersteller wie Mercedes-Benz, Audi, BMW , Porsche, Subaru,Renault, Lamborghini und Bentley haben Lizenzverträge mit Huawei abgeschlossen."Geistiges Eigentum ist der große Motor für die Zusammenarbeit in derTechnologie. Es bringt die Technologie voran, damit alle davon profitierenkönnen", kommentierte Randall R. Rader, ehemaliger oberster Richter des UnitedStates Court of Appeals for the Federal Circuit, während der Veranstaltung inShenzhen.Huawei hat sich verpflichtet, seine standardessenziellen Patente (SEPs) zufairen, angemessenen und diskriminierungsfreien Bedingungen (FRAND) zulizenzieren. Auf der Veranstaltung in Shenzhen gab Huawei auch dieLizenzgebühren für 4G- und 5G-Mobiltelefone, Wi-Fi 6-Geräte und Produkte für dasInternet der Dinge (IoT) bekannt - alles Bereiche, in denen das Unternehmen ein