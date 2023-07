Bedienerfreundliches 5G-Smartphone mit Top-Ausstattung für selbstbewusste Superager

--------------------------------------------------------------

Linz/Frankfurt (ots) - emporia will mit der neuen E-Serie Menschen im Alter von45-65 Jahren ansprechen, die Wert auf Sicherheit und neueste Technik legen.Mehr als 17 Millionen Telefone hat der österreichische Hersteller emporia bisherverkauft. Jetzt bringt das Linzer Unternehmen die neue E-Serie heraus undschlägt damit ein neues Kapitel auf. "Wir sprechen mit dem emporia E6selbstbewusste Menschen im Alter von 45 bis 65 Jahren - so genannte Superager(*)- an. Menschen, die Wert auf ein High-End-Produkt legen, das einfach in derHandhabung ist, Sicherheit bietet und alle Maßstäbe erfüllt, die heute an einSmartphone gelegt werden", sagt Eveline Pupeter, Alleineigentümerin undGeschäftsführerin von emporia Telecom.Das emporia E6 spielt technisch in der gleichen Liga wie die Samsung A-Serieoder ein Apple refurbished. Auch preislich positionieren sich die Österreichermit der neuen E-Serie selbstbewusst in diesem Segment. Der große Unterschied zuanderen Anbietern ist allerdings, dass dieses Smartphone in Österreich und inDeutschland entwickelt und designt wurde und, dass 70 Prozent der Wertschöpfungin Europa bleibt. "Als europäischer Hersteller zahlen wir auch brav unsereSteuern in Europa", sagt Eveline Pupeter augenzwinkernd.Anwender und Anwenderinnen in Europa haben das Smartphone der ZukunftmitentwickeltNeueste 5G-Technologie, Top-Kamera und Kamera Pro, NFC, Fingerprint-Sensor,Spracheingabe. Das emporia E6 ist ein Produkt, das direkt in Zusammenarbeit mitder Zielgruppe entstanden ist. So gab es in Ländern wie Deutschland, Österreich,Großbritannien, Italien oder in Frankreich Workshops, in denen dieTeilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Ansprüche und Wünsche an das Smartphone derZukunft definierten. Das Ergebnis: "Ein Smartphone, wie es sein soll", sagtEveline Pupeter.Trotz der High-Tech-Ausstattung haben die Linzer beim emporia E6 nichtvergessen, was das Unternehmen zum Technologieführer und zum dreimaligenSenioren-Smartphone-Hersteller des Jahres gemacht hat: Einfache Bedienbarkeitdank patentierter emporia-Oberfläche und modernste technische Unterstützung beieingeschränktem Hörvermögen.Notrufknopf gibt Sicherheit am Nachhauseweg und bei Sport- undFreizeitaktivitätenUnd nicht zu vergessen: die patentierte emporia-Notruffunktion. Diese gibtSicherheit, wenn frau sich nachts beim Nachhause gehen sicher fühlen möchte oderfalls man sich mal beim Mountainbiken oder anderswo bei Sport und Freizeitverletzt und rasch und unkompliziert Hilfe rufen möchte.Besonders elegant ist beim Einrichten des Smartphones, das einfache Wechselnzwischen dem bekannten Android-Modus auf die übersichtliche undbedienerfreundliche emporia-Oberfläche.Das emporia E6 ist ab Mitte Juli im Handel und im emporia-Webshop(http://www.emporiamobile.com/) http: für erhältlich.Gleich jetzt das neue Smartphone holen HIER geht es direkt zum emporia E6(https://www.emporiamobile.com/de/mobiltelefone/smartphones/emporia-smart-6)Pressekontakt:Walter DeilUnternehmenssprecher emporia Telecommailto:deil@emporia.at+43 670 7010 322Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/106450/5558116OTS: emporia Telecom