Die Globale Jugendkonferenz 2023 wird in Shandong eröffnet

Vom 6. bis 9. Juli fand in Shandong die Globale Jugendkonferenz 2023 statt. Sie soll eine internationale Plattform für junge Menschen aus aller Welt darstellen, auf der sie Ideen austauschen, Freundschaften vertiefen, mehr über die traditionelle chinesische Kultur erfahren und zum Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit beitragen können. Mehr als 1.000 Gäste und Jugendvertreter aus 85 Ländern und Regionen kamen zu dieser Veranstaltung in der Provinz zusammen.

Die Konferenz ist das erste internationale Jugendtreffen in Shandong nach der Pandemie und stellt ein wichtiges Ereignis für den internationalen Austausch und die Zusammenarbeit von Jugendlichen dar. Durch gemeinsames Lernen haben die Teilnehmer aus dem In- und Ausland ihr gegenseitiges Verständnis verbessert, Freundschaften geknüpft und an einer gemeinsamen Entwicklung gearbeitet.

Die Konferenz wurde gemeinsam von der Volksregierung der Provinz Shandong, der Chinesischen Volksvereinigung für Freundschaft mit dem Ausland, dem Gesamtchinesischen Jugendverband und der Chinesischen Soong Ching Ling-Stiftung veranstaltet. Die Konferenz steht unter dem Motto „Neue Ära, neue Zivilisation, neue Jugend, neue Mission" und besteht aus der Eröffnungszeremonie, dem Hauptforum „Huanghewan Youth Economic Forum", parallelen Foren, Ausstellungen zu Jugendthemen, einer internationalen Jugendgala und Touren in mehreren Städten.

Bei der Eröffnungszeremonie am 7. Juli wurden zehn Programme für den internationalen Jugendaustausch und zehn herausragende Projekte des Globalen Wettbewerbs für Jugendinnovation und Unternehmertum vorgestellt, der Bericht über die Entwicklung der chinesischen Jugend in neuen Berufen unter den neuen Beschäftigungsmustern und der Forschungsbericht über den Weg zur Beschleunigung der Entwicklung einer Pilotzone der institutionellen Öffnung in Shandong veröffentlicht, zwei internationale Organisationen ins Leben gerufen, nämlich die Globale Jugendkonferenz und die Internationale Allianz für Innovation und Unternehmertum junger Unternehmer, und die Jinan-Erklärung der Globalen Jugendkonferenz 2023 veröffentlicht. Auf dem Global Youth Innovation and Entrepreneurship Forum, einem der Parallelforen der 2023 Global Youth Conference, wurden 12 ausländische Investitionsprojekte mit einem Vertragswert von 5,16 Milliarden Yuan (rund 713 Millionen US-Dollar) unterzeichnet.

