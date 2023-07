Auszeichnung für Bundesbau in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf / Berlin (ots) - Preis für innovative Verwaltung geht nach

Nordrhein-Westfalen | Erster Public Leadership Award für Bau- und

Liegenschaftsbetrieb NRW und Oberfinanzdirektion NRW



Der Bundesbau NRW ist in Berlin mit dem Public Leadership Award ausgezeichnet

worden. Das Projekt "Zukunft Bundesbau NRW" konnte sich gegen rund 100

Bewerbungen aus ganz Deutschland in der Kategorie "Länder" durchsetzen.





"Wir freuen uns sehr über diese großartige Auszeichnung. Der Award bestätigtuns, dass sich eine ergebnisorientierte Herangehensweise, verbunden mit neuenIdeen und Offenheit für Innovation auszahlen", sagte Finanzpräsident HelmutHeitkamp, Leiter der Bauabteilung der Oberfinanzdirektion NRW. "Die Ansätze ausNordrhein-Westfalen haben eine Strahlkraft in die gesamte Bundesrepublik.""Der Award ist für uns eine tolle Wertschätzung der Arbeit der letzten Monate",freut sich Melanie Katafias, Fachbereichsleitung im Bundesbau des BLB NRW, diedas Projekt mit vorangetrieben hat. "Für uns ist das zusätzliche Motivation, denBundesbau in Nordrhein-Westfalen weiterhin voran zu bringen und die Rollenzwischen der OFD NRW und dem BLB NRW neu zu definieren."Das Projekt "Zukunft Bundesbau NRW" vernetzt den Bau- und LiegenschaftsbetriebNRW und die Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen. "Ein Teambraucht keine steilen Hierarchien, sondern klare Rollen" - so lautete dieAusgangsthese für das Projekt. Wenn der Bundesbau in Nordrhein-Westfalen dieHerausforderungen der kommenden Jahre meistern will, brauchen die Menschen einneues Mindset in der Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit wird durch großenHandlungsspielraum bei klaren Verantwortlichkeiten gefördert. Kern des Projektesist es ein gemeinsames barrierefreies IT-System über die Organisationsgrenzenhinweg zu entwickeln, um eine vernetzte Zusammenarbeit aller Beteiligten ohnetechnische Hürden zu ermöglichen.Der Bundesbau leistet einen Beitrag zum Funktionieren des Staates, zu Sicherheitund zum Klimaschutz. Durch "Zukunft Bundesbau NRW" werden Bauprojekte des Bundesnoch effizienter und zielgerichteter geplant und gebaut. Die Vorgaben derklimaneutralen Bundesbauverwaltungen können besser eingehalten werden undschlanke Verwaltungsstrukturen sorgen für finanzielle Entlastungen bei denProjekten.Hintergrund :Der Bundesbau Nordrhein-Westfalen hat große Aufgaben: Er betreut auf rund 100km² 9.023 Gebäude in 713 Liegenschaften. Bis 2045 sollen sämtlicheLiegenschaften klimaneutral sein. Organisatorisch wird der Bundesbau inNordrhein-Westfalen von zwei Behörden gesteuert: der Bauabteilung derOberfinanzdirektion NRW als Fachaufsicht und dem Bau- und LiegenschaftsbetriebNRW, der für die Baudurchführung verantwortlich ist. So plant und baut derBundesbau in Nordrhein-Westfalen Gebäude für zivile Einrichtungen wie dieBundespolizei, den Zoll oder das Technische Hilfswerk (THW), aber auch für dieBundeswehr sowie für die NATO und verbündete ausländische Streitkräfte. Zu denbetreuten Objekten gehören neben Kasernen und Militärflughäfen wie der NATO AirBase Geilenkirchen beispielsweise auch die Sportschule der Bundeswehr inWarendorf oder das Ausbildungsmusikkorps in Hilden.In Nordrhein-Westfalen liegt der größere Teil der Baumaßnahmen im militärischenBereich. Das sind keineswegs nur einzelne Hangars oder Mehrbettstuben, sondernauch Kasernen in der Größe kleiner Städte. Die Planerinnen und Planer sind inallen Größenordnungen, vom Städtebau bis zur Detailplanung, tätig. "Auch hinterden Zäunen der Kasernen entsteht anspruchsvolle Architektur", istProjektverantwortliche Ivonne Lehmann überzeugt, die seit gut einem Jahr imBundesbau arbeitet. "Das Spektrum der Planungs- und Bauaufgaben reicht von derGroßküche über Spezialbauten für Rechenzentren bis hin zu Anlagen für dieCyberabwehr oder für die Flugüberwachung."Der Public Leadership Award wurde erstmalig im Rahmen des 9. ZukunftskongressesStaat & Verwaltung unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums des Innerenin Zusammenarbeit mit der deutschen Personalberatung, Unternehmensberatung undManagementberatung Kienbaum und dem Beratungsunternehmen Wegweiser in Berlinverliehen. Der Award prämiert herausragende Fortschrittskultur in deröffentlichen Verwaltung, macht sie weithin sichtbar und will damit Anreizegeben. Weitere Infos zum Award finden Sie hier(https://www.zukunftskongress.info/de/leadership) .Pressekontakt:Oberfinanzdirektion Nordrhein Nordrhein-WestfalenTel.: +49 251 934 1755E-Mail: pressestelle-5300@fv.nrw.deBau- und Liegenschaftsbetrieb NRWTel.: +49 211 61700 606E-Mail: presse@blb.nrw.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/63580/5558131OTS: BLB - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb NRW