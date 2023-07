JobRad eröffnet neues Gebäude Süd auf dem JobRad-Campus (FOTO)

Freiburg (ots) - Am 13. Juli feierte JobRad in Anwesenheit des

Finanzbürgermeisters Stefan Breiter, Stadt Freiburg und Vertreterinnen und

Vertretern des Bauherrn Strabag Real Estate die Eröffnung seines neuen Gebäudes

Süd auf dem JobRad-Campus in der Heinrich-von-Stephan-Straße 13 in Freiburg. Die

Firmenzentrale des Dienstradanbieters ist damit nun komplett.



Es gibt einen Grund zur Freude beim Freiburger Mobilitätsdienstleiser JobRad :

Seit Anfang Juli sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von JobRad GmbH,

JobRad Leasing GmbH und JobRad Holding SE auf dem JobRad-Campus untergebracht

und nicht mehr auf mehrere Standorte im Freiburger Stadtgebiet verteilt. Der

Campus befindet sich in Laufnähe zum Hauptbahnhof und ist sowohl mit dem Fahrrad

als auch mit dem öffentlichen Nahverkehr sehr gut erreichbar. "Mit dem

JobRad-Campus ist ein moderner und nachhaltiger Arbeitsort mitten in der

Freiburger Innenstadt entstanden, der die Bahnhofachse deutlich aufwertet und

auch für externe Besucherinnen und Besucher öffnet", erklärte Freiburgs

Finanzbürgermeister Stefan Breiter im Rahmen einer kleinen Eröffnungsfeier, die

am 13. Juli für die Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter des Baus stattfand.