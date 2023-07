Frankfurt / Wien / Zürich (ots) - Im ersten Halbjahr 2023 haben die

Kapitalmärkte positiv überrascht: Die "Underperformer" des letzten Jahres - vor

allem Wachstumswerte, europäische sowie US-Aktien - sind zurückgekommen, dagegen

sind die "Outperformer" des letzten Jahres, wie Rohstoffe und Energiewerte,

zurückgefallen. Die Märkte scheinen nach Ansicht von Tilmann Galler ,

Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management, Inflationsschock und

Bankenturbulenzen hinter sich gelassen zu haben. Die Frage ist jedoch, wie

nachhaltig diese Erholung ist. Denn auch wenn es ruhiger geworden ist, lauerten

noch einige Gefahren für die Märkte, so der Experte bei der Vorstellung des

Guide to the Markets (https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/adv/insight

s/market-insights/guide-to-the-markets/) für das dritte Quartal 2023.

Anlegerinnen und Anleger sollten sich deshalb im zweiten Halbjahr auf eine

höhere Volatilität gefasst machen und noch umfassender über Diversifizierung

nachdenken.



Robuster Arbeitsmarkt verhindert aktuell eine Rezession





Entscheidend für die nächsten Monate ist nach Einschätzung von Ökonom Galler,wie die Rezessionsszenarien für die USA und die Eurozone ausfallen werden. Inden USA habe ein starker Arbeitsmarkt mit einer expansiven Beschäftigung eineRezession bis dato verhindern können. "Die Lohndynamik ist weiterhin sehrpositiv. So sind die Realeinkommen wieder im Plus, was die Konsumnachfragestützt", erklärt Tilmann Galler. In Europa nehmen die Lohnsteigerungen ebenfallsFahrt auf. In Deutschland seien nach Meinung des Marktexperten für dieses JahrLohnsteigerungen von über sechs Prozent zu erwarten. Zudem wirkten auchstrukturelle Faktoren auf den Arbeitsmarkt: "In den USA kommen nun dieBabyboomer ins Rentenalter. Viele sind nach den Lockdowns schon nicht mehr anden Arbeitsmarkt zurückgekehrt, sondern in Frührente gegangen. Bei derarbeitenden Bevölkerung in den USA fehlt daher ein Anteil von rund 2 Prozent",erklärt Galler. Verstärkt wird der Arbeitskräftemangel durch die Unternehmen,die trotz nachlassendem Gewinnwachstum noch vorsichtig sind, bereits jetzt aufdie Kostenbremse zu treten und Arbeitskräfte freizusetzen. InDienstleistungsbranchen wie Gesundheit, Erziehung und Transport, aber auch imstaatlichen Bereich, nimmt die Beschäftigung immer noch kräftig zu.Abschmelzende Überschussersparnisse vermindern die KonsumneigungDer Konsum wird allerdings auch in nicht unerheblichem Maße durch dieErsparnisse der Privathaushalte angetrieben - insbesondere jeneÜberschussersparnisse aus den Zeiten der Pandemie-Lockdowns und massivestaatliche Transferleistungen. Diese schmelzen nun allmählich ab. In den USA