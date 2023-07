Logistikinvestmentmarkt stellt sich auf neue Aktivität ein / Im ersten Halbjahr wurden zwar weniger Abschlüsse, jedoch wieder deutlich mehr Pitches und Vermarktungsstarts registriert

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt (ots) - Der deutsche Investmentmarkt für Logistik- undIndustrieimmobilien hat im zweiten Quartal 2023 nur sehr leicht zugelegt: Mitrund 1,1 Milliarden Euro Transaktionsvolumen konnte das Startquartal um etwa 90Millionen Euro übertroffen werden, wie das Gewerbeimmobilien- undInvestmentmanagementunternehmen JLL berichtet. Damit umfasst das erste Halbjahrein Gesamtvolumen von etwa 2,2 Milliarden Euro - ein Rückgang um 62 Prozent imVergleich zum Vorjahreszeitraum. Allerdings war 2022 ein besonders starkesInvestmentjahr, weshalb die Einbußen im Vergleich zum Fünfjahresschnitt mitminus 43 Prozent und beim Zehnjahresschnitt mit minus 30 Prozent gemäßigterausfallen. Schwächer war zuletzt das erste Halbjahr 2016 mit einemTransaktionsvolumen von 1,85 Milliarden Euro.Diana Schumann , Co-Head of Industrial & Logistics Investment JLL Germany: "DerUnterschied der Transaktionsvolumina in den ersten beiden Quartalen ist zwargering, unterstreicht aber die anhaltende Nachfrage sowie einen intakten Markt,in dem sich Verkäufer und Käufer auf ein Pricing einigen können. Wir beobachtenaktuell, dass die Aktivität der Marktteilnehmer wieder deutlich Fahrtaufgenommen hat. So ist sowohl die Zahl der Pitches im Vergleich zu denvergangenen Quartalen deutlich gestiegen als vor allem auch die Anzahl deraktuell bereits in Vermarktung befindlichen Einzelobjekte sowie erste größerePortfolien. Unsere Jahresprognose heben wir deshalb auf sechs Milliarden Euroan."Im zweiten Quartal 2023 konnten 70 Transaktionen gezählt werden, wesentlich mehrals noch im Startquartal mit 53. Das erste Halbjahr kommt dementsprechend auf123 Deals, im Vorjahreszeitraum waren es 29 mehr. Gravierender ist allerdingsdie Anzahl der Großtransaktionen: Konnten im ersten Quartal 2023 zwei Deals vonmehr als 100 Millionen Euro gezählt werden - darunter das Areal Böhler inDüsseldorf und der Bauknecht Business Park in Stuttgarts Teilmarkt Fellbach -konnte diese Größenklasse im zweiten Quartal nicht erreicht werden. ImVorjahreszeitraum gab es noch elf Großtransaktionen. Somit schrumpfte der Anteilder fünf größten Deals am Gesamtvolumen von 34 Prozent im Vorjahreshalbjahr auf23 Prozent im laufenden Jahr.Dominic Thoma , Co-Head of Industrial & Logistics Investment JLL Germany: "Dasetwas höhere Transaktionsvolumen im zweiten Quartal kam vollständig ohneGroßtransaktionen zustande. Gerade bei großen Einzelobjekten rücken dieInvestoren nur mit einer gewissen Vorsicht von der Seitenlinie zurück auf denMarkt und trauen sich hier derzeit nur mit höheren Renditen heran. Die Präferenzliegt klar bei kleineren Volumina von 20 bis 60 Millionen Euro. Anders sieht es