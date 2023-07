Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - Workbase bietet eine einfache und flexibel, auf das jeweiligeUnternehmen angepasste Lösung, um neue Mitarbeiter anzulernen und dieProduktivität der Belegschaft zu erhöhen. Wie die digitale Einarbeitung in eineragilen Arbeitswelt gelingt, erfahren Sie im Folgenden.Der Fachkräftemangel ist längst kein Geheimnis mehr und hat zahlreiche Branchenfest im Griff. Umso wichtiger ist es, das bestehende Personal in Unternehmeneffizient einzusetzen, um Aufträge fristgerecht und qualitativ abzuarbeiten. Einbesonderes Problem dabei kommt der Einarbeitung neuer Mitarbeiter zu.Schließlich müssen diese aufwendig von ihren Kollegen mit allen Arbeitsabläufenund Prozessen vertraut gemacht werden. In der Folge wird bestehendes Personalvon seinen eigentlichen Aufgaben abgezogen und für die Einarbeitung abgestellt.An dieser Stelle schafft Workbase nun Abhilfe: Die digitale Plattform bieteteine einfache und flexible Lösung, die es neuen Angestellten in kürzester Zeitermöglicht, sich in Eigenregie einzuarbeiten. Die heutige agile Arbeitswelterfordert von den Mitarbeitern, komplexe Themen zu verstehen und umzusetzen. Die"Kunst" der digitalen Einarbeitung besteht darin, neuen Fachkräften in kürzesterZeit Fähigkeiten mehrerer Bereiche zu vermitteln - und genau das ist die Aufgabevon Workbase. Verschiedene Strategien helfen dabei, diese Aufgabe in eineragilen Umgebung effizient zu gestalten. Durch spezifische Tests und Simulationenkann überprüft werden, ob die Lehrinhalte verstanden wurden. Welche Schritte undStrategien die Einarbeitung und die Ausbildung des Personals effizienter machen,erfahren Sie im Folgenden.1. Interaktiver LernangeboteDigitale Plattformen eignen sich hervorragend, um interaktive Lernmöglichkeitenzu schaffen. Dabei gibt es unterschiedliche Formen, Wissen zu vermitteln. Hierzuzählen Lernvideos, Simulationen und interaktive Lernproben. Die neuenMitarbeiter finden alle nötigen Inhalte, um auch später ihre täglichen Aufgabenzu erfüllen. Durch das Lernangebot zieht sich idealerweise ein roter Faden, derein schnelles und systematisches Lernen ermöglicht.2. Förderung von selbstgesteuertem LernenDie neuen Fachkräfte machen sich selbstständig mit den im Unternehmenexistierenden Prozessen vertraut und stehen schnell für den Arbeitsprozess zurVerfügung. In einer agilen Arbeitswelt müssen die Mitarbeiter aber nicht nurwährend der Einarbeitung viel lernen. Neue oder angepasste Prozesse erforderndas Erlernen neuer Fähigkeiten. Über die digitalen Lernplattformen können