Alter 'Bozen-Krimi' lockt die meisten Zuschauer an

BERLIN (dpa-AFX) - Der "Bozen-Krimi" im Ersten hat am Donnerstagabend das TV-Programm dominiert. Der Fall "Verspieltes Glück" mit Chiara Schoras und Gabriel Raab - eine Wiederholung von 2022 - lockte ab 20.15 Uhr im Schnitt 4,62 Millionen (21,3 Prozent) vor den Bildschirm. Im ZDF kam die Comedyserie "Mein Freund, das Ekel" mit Dieter Hallervorden und Alwara Höfels auf 2,31 Millionen (10,8 Prozent). Vox strahlte den Fantasyfilm "Seventh Son" mit Jeff Bridges, Ben Barnes und Julianne Moore aus - den sahen 1,26 Millionen (5,9 Prozent).

Sat.1 hatte die Reportage "Der Sat.1 Fastfood-Check! McDonalds, Burger King, Pizza Hut & Co." im Programm und erreichte damit 950 000 Zuschauer (4,6 Prozent). Die RTL -Gesellschaftsreportage "Ralf, die Hebamme - Ich bringe ein Kind zur Welt!" schauten sich ebenfalls 950 000 Leute (4,5 Prozent) an. Die ProSieben -Realityshow "Beauty & The Nerd" brachte 790 000 Fans (3,7 Prozent) zum Einschalten. Die Kabel-eins-Doku "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" wollten 720 000 Männer und Frauen (3,4 Prozent) sehen.

Die RTLzwei-Dokusoap "Das Messie-Team - Start in ein neues Leben" hatte 470 000 Zuschauer (2,2 Prozent). Die Krimiserie "Monk" auf ZDFneo holten sich 350 000 Zuschauerinnen und Zuschauer (1,6 Prozent) ins Haus./bok/DP/ngu