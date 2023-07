BREMER errichtet Gewerbepark in Schkeuditz / An der A9 entstehen 7.000 m² attraktive und nachhaltige Gewerbefläche (FOTO)

Schkeuditz (ots) - Die BREMER Projektentwicklung GmbH errichtet in Schkeuditz

einen modernen Gewerbepark. In direkter Nähe zur Autobahn 9 entstehen mehr als

7.000 m² attraktive und nachhaltige Service-, Produktions- und Logistikfläche.

Auch zum wichtigen Luftfracht-Drehkreuz Leipzig sind es nur wenige Minuten

Fahrzeit.



Schon bald soll der Bau des Gewerbeparks B Hub auf dem 14.000 m² großen

Grundstück starten. Die Fertigstellung ist für den Spätsommer 2024 geplant.





"BREMER hat jahrelange Erfahrung mit dem Bau von Gewerbeparks. Diese Erfahrungfließt in unser neues Produkt B Hub ein, das wir in immer mehr deutschen Städtenrealisieren möchten", sagt Bernd Jungholt, Geschäftsführer der BREMERProjektentwicklung.Lisa Popp, kaufmännische Projektentwicklerin bei der BREMER Projektentwicklung,erklärt die Besonderheiten des Gewerbeparks: "Die modulare Bauweise ausStahlbetonfertigteilen des B Hubs ermöglicht maximale Flexibilität bei derAufteilung der Gewerbeeinheiten". Die individuellen Bedürfnisse undAnforderungen der zukünftigen Mieter können so bestens berücksichtigt werden.Große Fenster sorgen für viel Tageslicht und schaffen ein angenehmesArbeitsumfeld für die Mitarbeiter.Auch im Bereich Nachhaltigkeit nimmt das B Hub eine Vorreiterrolle ein. Bei derPlanung und Entwicklung wurde nicht nur Wert auf eine nachhaltige Bauweise,sondern auch auf einen energieeffizienten Betrieb gelegt. Auf dem Hallendachwird eine Photovoltaikanlage installiert, deren Energie von den Mietern direktgenutzt werden kann. Zur Kühlung und Beheizung des Gebäudes kommt ein modernesLuft-Wärmepumpensystem zum Einsatz.Die angestrebte Zertifizierung DGNB Gold unterstreicht denNachhaltigkeitsgedanken des B Hubs.Für weitere Informationen zum B Hub Schkeuditz melden Sie gerne bei Lisa Popp (mailto:l.popp@bremerbau.de | +49 170 3762521).BREMER Projektentwicklung GmbHDie BREMER Projektentwicklung GmbH revitalisiert und strukturiert vorgenutzteGrundstücke und entwickelt Immobilien für Büronutzer, den Einzelhandel, dasGewerbe sowie für Produktions- und Logistikunternehmen. Zum Leistungsportfoliozählen die Standortsuche, der Grundstückserwerb, die Baurechtschaffung, dieEntwicklung von Nutzungskonzepten sowie die Planung und Steuerung derProjektentwicklung und der Verkauf der entwickelten Immobilie an Endinvestoren.Seit ihrer Gründung hat die BREMER Projektentwicklung unterschiedlicheBauprojekte umgesetzt. Hierzu zählen Objekte für namhafte Unternehmen wie die Deutsche Post DHL, UPS, PicNic, TESA sowie mehrere Objekte für eininternationales Onlinehandelsunternehmen. 2018 gegründet, beschäftigt die BREMERProjektentwicklung GmbH heute mit Sitz in Dortmund ein interdisziplinäres Team,das für Qualität, professionelle Abwicklung, Kostensicherheit und Termintreuesteht.BREMER AGIn Deutschland zählt BREMER zu den führenden Unternehmen im schlüsselfertigenIndustrie- und Gewerbebau. Das 1947 gegründete Familienunternehmen agiert mitseinen Standorten Stuttgart, Leipzig, Ingolstadt, Hamburg, Bochum,Berlin-Brandenburg, Bremen, Karlsruhe, Hannover, Erfurt sowie Krakau und Poznan(Polen) europaweit. Geplant und gefertigt wird in eigenen Werken am HauptsitzPaderborn und in Leipzig.Als ganzheitlicher Anbieter der Immobilien- und Bauwirtschaft begleitet BREMERseine Kunden von der Projektentwicklung über die Fertigung bis zurschlüsselfertigen Übergabe sowie den Serviceleistungen für das Gebäude imlaufenden Betrieb.Das Leistungsspektrum umfasst Bürogebäude, Einrichtungshäuser, Kühlhäuser,Logistikgebäude, Produktionsgebäude und Verbrauchermärkte. BREMER arbeitet undbaut ressourcenschonend durch ein frühzeitiges Zusammenführen von Standort,Gebäude, Technik und Nutzung. Die Wertschöpfungs- und Versorgungskette wirddauerhaft mit den Kunden optimiert.Die Betriebsleistung betrug 2022 insgesamt 1.200 Mio. EUR, das Volumen derFertigteile 137.000 cbm.1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich täglich mit Leidenschaft fürden Kundenerfolg ein.Die Unternehmensleitung der BREMER AG setzt sich zusammen aus Wilhelm Bremer(Inhaber), Michael Dufhues, Dr. Matthias Molter und Torsten Schuff (Vorstände).Pressekontakt:Jens LoberTelefon: +49 5251 770-50118Mobil: +49 174 3488816E-Mail: mailto:J.Lober@bremerbau.de