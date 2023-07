Seite 2 ► Seite 1 von 2

Gaimersheim (ots) - Das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit undDigitalisierung hat die INSTART group sowie die zum Unternehmensverbundgehörenden Unternehmen digitalwerk, e.telligent, ip camp, CUBE brandcommunications sowie INSTART consult mit der Auszeichnung "Arbeitgeber derZukunft" prämiert. Die Preisträger wurden im Rahmen eines umfassendenPrüfungsprozesses analysiert und bewertet. Die Initiatoren der Awards sind nebendem Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung auchdas Deutsche Institut für Service und Qualität sowie Brigitte Zypries,Bundeswirtschaftsministerin a.D.Das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND)arbeitet eng mit zahlreichen Experten aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaftund Politik zusammen. Es führt im Auftrag von Partnern umfangreiche Studiendurch, um die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen zu bewerten. Eine wichtigeInitiative des DIND in diesem Bereich ist die "Arbeitgeber derZukunft"-Initiative, die in Zusammenarbeit mit dem Medienpartner DUP UNTERNEHMERins Leben gerufen wurde. Um das Siegel "Arbeitgeber der Zukunft" zu erhalten,müssen die Kandidaten ihre Leistung in fünf erfolgskritischen Bereichen unterBeweis stellen: moderne Führung, Innovationskraft, Fortschritt in der digitalenTransformation, Mitarbeiterfreundlichkeit und Strategien für das Recruiting.Die INSTART group hat in allen diesen Bereichen überzeugt und konnte sicherfolgreich als ökonomischer, ökologischer, sozialer und digitaler Arbeitgeberpräsentieren. Um dieses Prädikat zu erhalten, hat sich die INSTART group einemmehrstufigen Prüfungsverfahren unterzogen. Dieses Verfahren umfasste den SmartCompany Check, der von Experten entwickelt wurde, sowie einen digitalenAußencheck. Zu den weiteren Elementen des erfolgreich durchlaufenenAnalyseprozesses zählten Metaanalysen, Kunden- und Mitarbeiterbewertungen sowieeine Prüfung des Web- und Social Media-Auftritts.Die INSTART group überzeugte die Prüfer insbesondere durch ihrezukunftsträchtigen Tätigkeitsfelder, die ein enormes Identifikationspotenzialbieten. Der Unternehmensverbund widmet sich Projekten in denLeittechnologiefeldern wie Elektromobilität, Autonomes Fahren,Softwareentwicklung und Big Data. Zudem decken die Mitgliedsunternehmen derINSTART group auch Bereiche wie Marketing & Kommunikation sowie Digital SharedServices ab. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auf insgesamt 7 Standorteverteilt und profitieren von einem hohen Digitalisierungsgrad, der agiles undgruppenweites Zusammenarbeiten ermöglicht. Besonders hervorgehoben wurde auch