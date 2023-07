DAX pendelt um 16.100 Punkte

Am heutigen Freitag steht in den USA vor allem das Konsumklima der Uni Michigan für den Monat Juli im Fokus, das um 16:00 Uhr publiziert wird. Das Konsumklima gilt als Frühindikator für die Verbraucherausgaben. Bei den Einzelwerten stehen unter anderem die Aktien von Blackrock, UnitedHealth, JPMorgan Chase und Wells Fargo mit Quartalszahlen im Blick.

Und um 21:30 Uhr werden am heutigen Freitag erneut die CoT-Daten veröffentlicht. Die Daten des Commitment of Traders Report zeigen die offenen Positionen von Marktteilnehmern unter anderem im S&P 500 an, wobei besonders die Positionen der Profis (Commercials) und der Kleinanleger (als Kontra-Indikator) im Blick stehen.

Angetrieben werden die Aktienmärkte von der sich weiter abschwächenden Inflation. So stiegen die US-Großhandelspreise im Juni um 0,1 % im Vergleich zum Vorjahr, der schwächste Anstieg seit 2020. Ökonomen gingen im Vorfeld der Daten von einem Anstieg von 0,4% aus.

Zugleich hören die Warnungen vor einem längeren Kampf gegen die höhere Inflation nicht auf. So warnte Bridgewater-Co-Investment-Chef Bob Prince gegenüber der "Financial Times“, dass der Kampf gegen die Inflation in den USA ist noch lange nicht vorbei ist. Es sei Prince zufolge unwahrscheinlich, dass die US-Notenbank Fed die von den Märkten erwarteten schnellen Zinssenkungen durchführen wird.

Aktuelle Lage



DAX im Long-Modus.

DAX bei 16.100 Punkten. Indikatoren Long. Anlaufmarken nach oben bei 16.100, 16.120 und 16.200 Punkten, nach unten bei 16.040, 16.000 und 15.900 Punkten. Gaps nach unten bei 15.342, 14.610, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten. Trendindikator: Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Ende Juni bis Ende Juli aufwärts.

Gebert-Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Juni: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)