"Sweet Spot" bei Snowflake: Warum die Warren Buffett-Aktie jetzt ein Buy is

Die Scotiabank hat Snowflake-Aktien am Donnerstag von "Sector Perform" auf "Sector Outperform" hochgestuft und gleichzeitig das Kursziel von 137 auf 212 US-Dollar erhöht.

Zusätzlich gibt sich Colville zuversichtlich, dass Snowflake in den Jahren 2024 und 2025 von einem neuen Produktzyklus profitieren werde, der neue Angebote für künstliche Intelligenz und Data-Science-Anwendungen umfasst. Als Reaktion darauf hob er seine Prognose für das Umsatzwachstum von Snowflake in den Geschäftsjahren 2025 und 2026 an.

Als dritten Punkt führt Colville Snowflakes erneut bekräftigtes Ziel an, bis zum Geschäftsjahr 2029 einen Produktumsatz von 10 Milliarden US-Dollar zu erreichen. "Die langfristige Prognose von Snowflake zeigt, dass es sich um ein außergewöhnliches Unternehmen handelt, und unterstützt unsere konstruktivere Sichtweise", so der Analyst.

Und weiter: "Snowflake befindet sich im Sweet Spot für zwei kritische langfristige Trends - Cloud-Einführung und datengesteuerte Entscheidungsfindung. Die Bewertung von Snowflake deutet darauf hin, dass einige Investoren dies bereits erkannt haben, aber wir sind der Meinung, dass die Fähigkeit des Unternehmens, Schätzungen zu übertreffen/anzuheben, unterschätzt wird."

Snowflake debütierte im September 2020 – es gilt als der größte Börsengang eines Softwareunternehmens aller Zeiten. Auch Warren Buffett beteiligte sich und erwarb 6,13 Millionen Snowflake-Aktien im Wert von 1,13 Milliarden US-Dollar. Die Aktie beendete den ersten Handelstag 111,6 Prozent über dem IPO-Preis bei 253,93 US-Dollar. Das Unternehmen sammelte dadurch 3,4 Milliarden US-Dollar ein.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion