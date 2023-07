Nikola – Kursexplosion

Der Lkw-Hersteller Nikola hat am Donnerstag eine Vereinbarung mit BayoTech angekündigt, um eine zuverlässige Wasserstoffversorgung für kommerzielle Wasserstoff-Fahrzeugflotten zu fördern. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird BayoTech in den nächsten fünf Jahren bis zu 50 Nikola TRE-Fahrzeuge erwerben, wobei die ersten zwölf Fahrzeuge zwischen 2023 und 2024 geliefert werden.

Spannend – Nikola hat den Automobilzulieferer Bosch als Lieferanten für die Brennstoffzellen ausgewählt. Medienberichten zufolge hat Bosch am Standort Stuttgart-Feuerbach mit der Serienfertigung seines Brennstoffzellen-Antriebssystems begonnen. Nikola wird dabei als Pilotkunde dienen. Bosch hat große Erwartungen an den Erfolg dieser Antriebslösung.

Nikola notiert derzeit in Euro 85 Prozent im Plus auf eine Woche. Alleine am Freitag wird die Aktie in Europa mit einem Aufschlag von 35 Prozent gehandelt. Die Schwankungen sind enorm. Die Aktie bleibt damit ein Comeback-Zock für sehr offensive Trader…

Bei IG lässt sich Nikola mit CFDs handeln…

Nikola in Dollar auf ein Jahr. Das Rekordhoch liegt bei 95 Dollar (!)