Stuttgart (ots) - Christof Scheffelmeier, Tim Wanke und Shan Mirza sind Expertenin der Finanzberatung und haben es sich mit ihrem Unternehmen Moneycops zurAufgabe gemacht, eine fachgerechte, professionelle und unabhängige Beratung zuVersicherungen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge speziell für Beamteanzubieten.Beamte können ihrem Ruhestand gelassen entgegenblicken. Sobald sie ihre vollenDienstjahre erreicht haben, erwartet sie eine sichere und gute Pension, sodasssie sich um nichts sorgen müssen. Oder? "Wer darauf vertraut, wird am Endebitter enttäuscht werden", wissen Christof Scheffelmeier, Tim Wanke und ShanMirza. Denn bereits in der Vergangenheit unterlag die Pension mehrerenKürzungen: Während es noch vor ein paar Jahren nach 35 Dienstjahren 75 Prozentvom letzten Gehalt gab, müssen heute 40 Jahre für 71,75 Prozent gearbeitetwerden. Und so wie die Pension heute ist, muss sie nicht die nächsten Jahre undJahrzehnte bleiben. Möglich ist, dass die Zahl der Dienstjahre zur Erreichungvoller Ansprüche weiter aufgestockt wird. Die demografische Entwicklung befeuertdie Situation: Immer mehr Beamte gehen in Pension - die Steuertöpfe, aus denendie Pensionen bezahlt werden, sind jedoch nicht prall gefüllt. Je höher derAnteil der Beamtenpension am Bundeshaushalt, umso wahrscheinlicher ist, dass diePension künftig gekürzt wird.Mit Moneycops haben Christof Scheffelmeier, Tim Wanke und Shan Mirza es sich zurAufgabe gemacht, eine fachgerechte, professionelle und unabhängigeFinanzberatung speziell für Beamte anzubieten. Es ist unabdingbar, dass jederBeamte sich zusätzlich zu seiner Pension eine eigene Altersvorsorge aufbauenmuss, um sorgenfrei in die Zukunft blicken zu können und seinen Lebensstandardim Alter zumindest halbwegs zu halten. "Während man früher mit einemdurchschnittlichen Gehalt Haus und Auto abbezahlen und eine ganze Familieernähren konnte, ist dies heute kaum mehr vorstellbar. Und die hohe Inflationwird auch weiter dafür sorgen, dass das Geld immer weniger wert sein wird", sodie Finanzexperten. In diesem Artikel verraten Christof Scheffelmeier, Tim Wankeund Shan Mirza fünf Tipps, wie Polizeibeamte selbst dafür sorgen können, imAlter gut abgesichert zu sein.1. Das Ziel kennenWenn das Ziel eine Reise ist, kann man genau beschreiben, an welchen Ort manreisen möchte, zu welchem Zeitpunkt und wie lange. Bei der Pension sollte mansein Ziel ebenso konkret festlegen, damit man ganz genau weiß, in welcheRichtung es geht und was es zu tun gilt, um dieses Ziel zu erreichen. Dazuzählt, sich Gedanken über den gewünschten Lebensstandard in der Pension zu