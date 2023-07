Alpha Lithium legt vorläufige wirtschaftliche Bewertung für Tolillar Salar in Argentinien vor

Ein Link zur Original-Pressemitteilung vom 10. Juli 2023 ist auf der Website des Unternehmens www.alphalithium.com/news zu finden.

Die PEA, die eine völlig unabhängige wirtschaftliche Bewertung des potenziellen Wertes von Tolillar liefert, basiert auf den Lithiumressourcen, die in der ersten Ressourcenschätzung vom September 2022 beschrieben wurden (siehe Pressemitteilung vom 23. August 2022). Basierend auf den Ergebnissen der kontinuierlichen Bohrungen seit Mitte 2022 wird Alpha die Ressourcenschätzung, die in der PEA verwendet wird, in Kürze aktualisieren.

Unter Verwendung von oberen Kostenschätzungen und niedrigen langfristigen Lithiumkarbonatpreisen erstellte Ausenco Chile Limitada eine konservative PEA, die im Zuge der weiteren Erkundung und Erschließung von Tolillar noch erheblich verbessert werden kann. Tolillar ist eine der letzten großen, unabhängigen Lithium-Sole-Lagerstätten weltweit, die sich zu 100 % im Besitz von Ausenco Chile Limitada befindet, und sobald die neuesten technischen Arbeiten eingearbeitet sind, dürfte Tolillar ein noch größerer und langlebigerer Betrieb werden.

IM NAMEN DES VORSTANDS DER ALPHA LITHIUM CORPORATION

"Brad Nichol"

Brad Nichol

Präsident, CEO und Direktor

