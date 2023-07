XCMG Machinery führt HANYUN OS 2023 auf den Markt ein, das die neue Industrialisierung mit intelligenter und digitaler Transformation vorantreibt

Die industrielle Internetplattform XCMG HANYUN wurde von XCMG entwickelt, um die digitale und intelligente Transformation verschiedener Branchen durch die Integration von industriellen Big Data zu fördern und die Paradigmen von Produktion, Service und Geschäftsmodell zu verändern. Heute ist es ein zuverlässiger Partner für 70.000 Benutzer aus 80 Branchen in 80 Ländern und Regionen weltweit.

XUZHOU, China, 14. Juli 2023 /PRNewswire/-- XCMG Machinery („XCMG", SHE: 000425) hat das HANYUN OS 2023 auf der 2023 Industrial Internet Conference offiziell vorgestellt. Dies ist ein neuer Meilenstein für XCMG HANYUN auf dem Weg zu Innovationen, Digitalisierung und nachhaltigen Lösungen mit dem Ziel, globale Kunden zu unterstützen.

Das neue OS von XCMG HANYUN, eine leichte und einfach zu implementierende Plattform, wird globalen Nutzern integrierte digitale Funktionen bieten, die die sechs Kerntechnologien von Embedded Edge Computing, Produktionsprozesssimulation, Big Data Mining, Low-Code-Technologie, Digital Twin und KI nutzen. Die neue Markteinführung umfasst auch Upgrades von drei wichtigen Plattformen: HANYUN Industrial Internet, HANYUN Digital THREAD und HANYUN Digital Twin.

„Die Einführung von HANYUN OS 2023 markiert den Beginn eines neuen Kapitels für XCMG HANYUN im Bereich des industriellen Internets. Mit Blick auf die Zukunft wird XCMG HANYUN, das von Innovationen geprägt ist, weiterhin Kerntechnologien im Fokus haben und die hochwertige Entwicklung der verarbeitenden Industrien Chinas tatkräftig unterstützen, um mehr und größere Erfolge zu erzielen", sagte Zhang Qiliang, CEO von XCMG HANYUN, der Praxisfälle darüber teilte, wie XCMG HANYUN die Branchen unterstützt.

XCMG HANYUN bietet professionelle Beratungs-, Design-, Entwicklungs-, Fertigungs-, Implementierungs- und Betriebsprodukte und -dienstleistungen im Zusammenhang mit industriellem Internet und integrierten intelligenten Fertigungslösungen. Anfang dieses Jahres wurde das Unternehmen auf Stufe 5 der Capability Maturity Model Integration („CMMI5") hochgestuft.

Die Ausstellung von XCMG HANYUN auf der Industrial Internet Conference 2023 stand unter dem Motto „Intelligente Industrie mit digitalen Technologien". XCMG HANYUN präsentierte insbesondere seine intelligenten Servicelösungen für den Back Market sowie innovative Anwendungen und Errungenschaften in Bezug auf die integrierte Lösung von industriellem Internet + Industriepark sowie Fallstudien für verschiedene Branchen, darunter Nichteisenmetalle, Kernkomponenten, intelligente Gesundheitsfürsorge und mehr.

„XCMG HANYUN wird sich kontinuierlich darauf konzentrieren, Durchbrüche in innovativen Technologien zu erreichen und die koordinierte, hochwertige Entwicklung der digitalen Wirtschaft und der Realwirtschaft zu fördern mit dem Ziel eine Schlüsselrolle in der Förderung der neuen Industrialisierung als Grundlage der digitalen transformation einzunehmen", bemerkte Zhang an.

