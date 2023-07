NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Alcoa vor Quartalszahlen von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 54 auf 36 US-Dollar gesenkt. Analyst Bill Peterson begründete sein neues Anlagevotum für den Aluminiumkonzern mit den schlechter werdenden Fundamentaldaten. Er verwies dabei in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die gedämpfte Alu-Nachfrage und die geplanten Steigerungen der Produktionskapazitäten in China./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2023 / 18:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2023 / 00:15 / EDT