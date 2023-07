Alphyn Biologics berichtet über ermutigende Zwischenergebnisse einer Phase 2a-Studie zur Behandlung von atopischer Dermatitis mit bakterieller Sekundärinfektion

Was die bakterielle Komponente der Krankheit betrifft, beseitigt AB-101a alle AD -Infektionen und demonstriert die Kontrolle des bakteriellen Mikrobioms auf der AD-Haut, um durch Bakterien verursachte Schübe bei leichten, mittelschweren und schweren Krankheitsausprägungen zu bewältigen. Was die Komponente des Immunsystems von AD betrifft, so reduziert AB-101a den Juckreiz und zeigt eine Verbesserung der AD-Werte im Investigator Global Assessment (IGA) und Eczema Area and Severity Index (EASI). Die Ergebnisse wurden in einem Poster auf der Jahrestagung der Society for Pediatric Dermatology vorgestellt.

Diese zweite Kohorte des Phase-2a-Testprogramms umfasst mehrere Standorte und hat die Registrierung abgeschlossen. Sie wird voraussichtlich mit 19 Patienten abgeschlossen. Die Ergebnisse von 7 bis 10 Patienten sind in der Zwischenauswertung enthalten.

Die Zwischenergebnisse lauten wie folgt:

80 Prozent der Patienten erreichten eine Verbesserung der Juckreizwerte um 4 oder mehr

90 Prozent der Patienten hatten eine Verbesserung des EASI-Scores um mindestens 50 Prozent; 44 Prozent der Patienten hatten eine Verbesserung des EASI-Scores um 75 Prozent

Bei 40 Prozent der Patienten kam es zu einer Verringerung des Schweregrads der Erkrankung, was durch eine Verbesserung des IGA-Scores um 2 oder mehr angezeigt wird. 64 Prozent der Patienten erreichten eine deutliche oder fast deutliche Verbesserung.

Bei 100 Prozent der Patienten wurden die Infektionen beseitigt, und 82 Prozent erreichten eine Verbesserung des SIRS-Scores (Skin Infection Rating Scale) um 6 oder mehr Punkte, was einer Verbesserung von 55 bis 75 Prozent entspricht

Alle Patienten zeigten einen stetigen Rückgang des SIRS-Scores, was die Kontrolle des bakteriellen Mikrobioms der AD-Haut und die Kontrolle der durch Bakterien verursachten AD-Schübe belegt

Die Wirksamkeit gegen Bakterien entsprach der Behandlung mit dem Goldstandard Vancomycin; Bei einem Vorfall wurden gegen Vancomycin resistente Bakterien eliminiert

Es wurde nur ein Treatment Emergent Adverse Event (TEAE) gemeldet, was ein starkes Sicherheits- und Nebenwirkungsprofil zeigt

"Die Ergebnisse, die wir heute veröffentlichen, sind äußerst ermutigend, auch wenn sie nur die Hälfte der Studienpopulation widerspiegeln", sagte Neal Koller, CEO von Alphyn. "Wir glauben, dass AB-101a für eine langfristige, kontinuierliche Anwendung bei allen Schweregraden der Alzheimer-Krankheit - von leicht bis schwer - gut geeignet sein könnte und möglicherweise das erste Medikament zur Behandlung von bakteriellen Infektionen im Zusammenhang mit Alzheimer und zur Steuerung des Hautmikrobioms ist, um Alzheimer-Schübe besser zu kontrollieren."