NEW YORK (dpa-AFX) - Gestützt von positiv aufgenommenen Quartalszahlen einiger US-Großbanken wird die Wall Street am Freitag mit moderaten Gewinnen erwartet. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn mit 0,5 Prozent im Plus bei 34 557 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex ein klarer Wochengewinn von rund 2,4 Prozent an. Der technologielastige Nasdaq 100 , der am Donnerstag um satte 1,7 Prozent zugelegt hatte, wird am Freitag kaum verändert bei 15 573 Zählern erwartet.

Die größte US-Bank JPMorgan profitierte auch im zweiten Quartal kräftig von den stark gestiegenen Zinsen und den dadurch deutlich höheren Einnahmen im Kreditgeschäft. Zudem lief auch das Geschäft mit Anleihen, Aktien und Rohstoffen besser als von Experten erwartet. Außerdem spielte der Bank weiter die Übernahme der kollabierten First Republic Bank in die Karten. Alles in allem kletterte der Überschuss in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um 67 Prozent. Damit übertraf JPMorgan die Schätzungen der Analysten. Die Großbank erhöhte zudem abermals das Jahresziel für den Zinsüberschuss. Die Papiere verteuerten sich vorbörslich um 2,8 Prozent.