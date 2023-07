SMC mit Rekordergebnis - Daniel Langmeier neuer Geschäftsführer von SMC Deutschland (FOTO)

Tokio/Egelsbach (ots) - SMC, der weltweit führende Anbieter von

Automatisierungslösungen für die Industrie, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr

2022/2023 (Ende März) unter anderem dank der anziehenden Nachfrage nach

Elektroautos in China und in der Halbleiterproduktion ein Rekordergebnis

eingefahren.



Auf dem wichtigen deutschen Markt will SMC das Wachstum weiter forcieren und

besetzt seine Geschäftsführung neu: Seit dem 01.07.2023 ist Daniel Langmeier

zusätzlich zu seiner Funktion als Geschäftsführer und VR-Präsident bei SMC

Schweiz AG auch neuer Managing Director der SMC Deutschland GmbH. Daniel

Langmeier ist seit 39 Jahren bei SMC tätig und hatte bereits von 2000-2013 die

Verantwortung für den deutschen Markt inne.