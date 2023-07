Alexander Schwarzkopf 5 Punkte, die Kunden in deinem Onlineshop verunsichern (FOTO)

Kronau (ots) - Als E-Commerce-Experte und Geschäftsführer der Schwarzkopf Social

eCommerce Consulting GmbH hilft Alexander Schwarzkopf Onlineshopbetreibern

dabei, ihren Umsatz zu steigern und den Gewinn auszubauen. So konnte er bereits

zahlreichen Kunden dabei helfen, ihr Onlinebusiness zu skalieren. Hier erfahren

Sie, worauf es beim optimalen Shopaufbau zu achten gilt.



Mit dem Zeitalter der Digitalisierung strömen immer mehr Onlineshops auf den

Markt. Nicht verwunderlich also, warum viele Betreiber vor der Herausforderung

stehen, sich gegen die stetig wachsende Konkurrenz durchzusetzen. Der Erfolg ist

hier schließlich kein Selbstläufer mehr. Stattdessen müssen die Betreiber selbst

aktiv werden. "Den meisten Shopbetreibern fehlt die richtige Herangehensweise",

bestätigt Alexander Schwarzkopf. "Wer sich heute noch gegen seine Konkurrenz

durchsetzen will, muss daher umdenken." Als E-Commerce-Experte kennt er den

Markt und seine Herausforderungen genau. Mit seiner Schwarzkopf Social eCommerce

Consulting GmbH hat er es sich daher zur Aufgabe gemacht, Onlineshopbetreiber

bei der Skalierung zu unterstützen. Hierfür setzt er auf erprobte Methoden in

den Bereichen Markenaufbau, Shop-Optimierung und zielgerichtetem Marketing über

Social Media. Worauf es beim optimalen Shop ankommt und was potenzielle Kunden

verunsichert, hat der Experte im Folgenden zusammengefasst.