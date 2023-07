EverWind Wurde Hinsichtlich der "Newfoundland & Labrador's Green Energy Initiative" in die Engere Auswahl Genommen

St. JOHN'S, Nl (ots/PRNewswire) - EverWind Fuels ("EverWind"), der führende

große umweltfreundliche Wasserstoff-Entwickler von Kanada, hat von der Regierung

von Neufundland und Labrador eine Benachrichtigung erhalten, dass es erfolgreich

in die letzte Phase der Evaluierung für die Vermietung von Kronland

vorangeschritten ist, um sein $8 Milliarden-Projekt für umweltfreundliche

Brennstoffe auf der Burin-Halbinsel zu entwickeln. Die Shortlist wurde am 6.

Juli 2023 von dem ehrenwerten Andrew Parsons, dem Minister für Innovation,

Energie und Technologie, der Regierung von Neufundland und Labrador

herausgegeben.



Trent Vichie, CEO und Gründer von EverWind, begrüßte die Nachricht. "Wir freuen

uns, ausgewählt worden zu sein und danken der Regierung von Neufundland und

Labrador für ihre Bemühungen und ihren Fleiß beim Erreichen eines weiteren

wichtigen Meilensteins in der aufkeimenden grünen Energieindustrie der Provinz.

Ein besonderer Dank gilt allen, die sich die Zeit genommen haben, EverWind bei

diesem Prozess zu konsultieren, zu informieren und zu unterstützen, insbesondere

den Anwohnern und Gemeindeführern der Halbinsel, sowie dem Burin Peninsula

Energy Board".





"Das Green Fuels EverWind's Burin Peninsula"-Projekt stellt ein aufregendes undehrgeiziges Projekt für Neufundland und Labrador dar, nicht nur in Größe undMaßstab, sondern auch in Bezug auf Innovation, ökologische Nachhaltigkeit undsozioökonomische Vorteile", fügte Vichie hinzu. "Wir sind stolz auf dieFortschritte, die wir bisher erzielt haben. Wir haben auf diesem Wegbeträchtliche Unterstützung von Gemeinden auf der ganzen Halbinsel erhalten. Imletzten Jahr haben wir das Pre-FEED-Engineering vorangetrieben, strategischePrivatgrundstücke erworben und sammeln seit November 2022 Umweltdaten, was unserBurin Peninsula-Projekt zu einem der am weitesten fortgeschrittenen in derProvinz macht."Nach seiner erfolgreichen Shortlist gibt EverWind auch den Start seinesmeteorologischen Programms ("MET") bekannt, mit dem in den kommenden Monaten 6MET-Türme auf der Burin-Halbinsel errichtet werden sollen. Dieses Programmbeginnt mit der Erfassung der Windressourcen-Daten, die für dieProjektentwicklung und Finanzierung entscheidend sind. "Wir sind begeistert,diesen wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung unseres Projekts zu erreichen.Mit unseren Provinzgenehmigungen wollen wir alle 6 Türme bis Anfang diesesHerbstes fertigstellen lassen und sollten in der Lage sein, bis Anfang AugustEchtzeit-Winddaten auf dem ersten Turm zu sammeln. Dies wird die größte