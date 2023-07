PEKING, 14. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Am Abend des 8. Juli stimmten Bands, bestehend aus Sängern, Gitarren, Bassisten, Schlagzeugern usw., auf einem Platz in der Altstadt von Lijiang in der Provinz Yunnan im Südwesten Chinas Volkslieder an und lockten damit Touristen an, die sich an der entspannenden Musik erfreuten.

Innovative Tourismusprodukte, -formate und -erlebnisse wie die Aufführung von Volksliedern haben den Sommertourismusmarkt in Lijiang City in Schwung gebracht. Laut Yin Liangqin, dem stellvertretenden Direktor der Lijiang Municipal Administration of Culture and Tourism, der prognostizierte, dass die Zahl der Touristen, die Lijiang während der Sommerferien besuchen, im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich steigen wird, hat das beliebte Reiseziel seit Anfang Juli täglich durchschnittlich 170.000 Touristenbesuche verzeichnet.