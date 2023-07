EU-Kommission bestätigt positiven Einfluss von internationalen Einkaufsallianzen (FOTO)

Hamburg (ots) -



Die Europäische Kommission bestätigt die Vorteile von internationalen

Einkaufsallianzen und beschließt, ihre aktuellen Voruntersuchungen zu den

Praktiken der Allianzen einzustellen. Jegliche kartellrechtliche Bedenken, die

vom internationalen Markenverband vorgetragen wurden, konnten nicht validiert

werden - im Gegenteil: Die Kommission kommt zu dem Entschluss, dass die

Einkaufsallianzen die Verbraucherwohlfahrt verbessern. Sie führen zu niedrigeren

Preisen, einer größeren Vielfalt oder einer besseren Qualität der Produkte.





"Die Entscheidung der Europäischen Kommission ist ein starkes Signal undBestätigung für das Agieren von internationalen Einkaufsallianzen. Gerade inZeiten der hohen Inflation ist es wichtig, dass wir zusammen mit unsereninternationalen Partnern im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher in der EUeinen Gegenpol zu den marktmächtigen, internationalen Markenartikelkonzernenbilden können", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALEStiftung & Co. KG.Bereits seit einigen Jahren beschäftigte sich die Europäische Kommissionintensiv mit den Praktiken von internationalen Einkaufsallianzen. Nun erklärtsie, dass solche Allianzen einen wichtigen Gegenpol zu großen Markenherstellerndarstellen und somit insgesamt den Wettbewerb fördern. Im vorliegenden Fallergaben die Untersuchungen keine Hinweise auf wettbewerbswidrige Auswirkungensolcher Verhandlungen, sodass die Kommission keine Veranlassung sieht, dieUntersuchung fortzusetzen.Die Entscheidung betrifft unter anderem AgeCore, wo EDEKA zum Start derUntersuchungen noch Mitglied war und die 2021 von EDEKA und weitereneuropäischen Händlern gegründete Einkaufsgemeinschaft Epic Partners.Hier finden Sie den Link zur Pressemitteilung der EU-Kommission:Daily News 13 / 07 / 2023 (europa.eu)(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_23_3847)