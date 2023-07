NEW YORK (dpa-AFX) - Überwiegend positiv aufgenommene Geschäftszahlen von Unternehmen haben am Freitag den US-Börsen weitere Gewinne beschert. Der Dow Jones Industrial legte um 0,26 Prozent auf 34 484,63 Punkte zu. Damit deutet sich für den New Yorker Leitindex ein Wochengewinn von gut 2 Prozent an.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,12 Prozent auf 4515,59 Punkte nach oben. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,63 Prozent auf 15 669,73 Punkte.