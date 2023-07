Digitale Transformation im Gesundheitswesen auf dem Vormarsch - Bedarf an IT-Fachkräften steigt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - Personalmangel in Pflegeeinrichtungen undKrankenhäusern, volle Notfallambulanzen, lange Wartezeiten für Facharzttermine,sowie Ärztemangel in ländlichen Regionen: Das Gesundheitssystem ist in einerKrise. Spätestens während und seit Corona ist die digitale Patientenversorgungaber auf dem Vormarsch und neue Formen der medizinischen Betreuung beschleunigensich. Laut dem aktuellen ManpowerGroup Global Insights Healthcare & LifeSciences Report stieg beispielsweise die Nutzung von Telemedizin auf demHöhepunkt der Pandemie um das 78-fache an und eröffnet seither weltweit Chancenfür Investitionen und Unternehmenswachstum. Neben der Telemedizin nimmt auch derEinsatz von Robotik und Künstlicher Intelligenz (KI) zu. Damit einher geht einwachsender Bedarf an IT-Fachkräften, zum Beispiel in den BereichenSoftware-/App-Entwicklung, Nutzererfahrung, Cybersicherheit undQualitätssicherung.Unternehmen im Gesundheitswesen investieren zunehmend in die digitaleTransformation. Dem Report zufolge haben 70 Prozent der Unternehmen in derGesundheitsbranche ihre Ausgaben für digitale Investitionen erhöht, 60 Prozentwollen neue digitale Projekte angehen und 42 Prozent beschleunigen ihre Plänezur digitalen Transformation ganz oder teilweise. 81 Prozent der Führungskräftein der Life-Sciences-Branche geben gar an, dass ihre Unternehmen verstärkt inKI-Technologie investieren wollen. Demzufolge wird erwartet, dass vor allem derEinsatz von robotergestützter Prozessautomatisierung (RPA) und KI zunehmen wird.RPA ist eine Softwaretechnologie, die Front- und Backoffice-Prozesseautomatisiert durchführt. Es wird geschätzt, dass Robotik und KI einemMitarbeitenden im Gesundheitswesen im Durchschnitt bis zu 93 Minuten manuelleArbeit pro Tag einsparen könnten."Diese Entwicklungen haben natürlich auch Auswirkungen auf die Belegschaft.Einerseits nimmt die Bedeutung an Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmenzu, andererseits unterstreicht dies die Notwendigkeit, qualifizierteIT-Fachkräfte und Ingenieure zu rekrutieren und zu halten", sagt Sven Brumund,Head of Experis Professional Resourcing.Hohe Nachfrage an PersonaldienstleitungenAber nicht nur IT-Fachkräfte sind gesucht. Laut dem Report wird der weltweiteFachkräftemangel im Gesundheitswesen anhalten. Die WHO prognostiziert sogar,dass dieser für diese Branche bis zum Jahr 2030 auf 10 Millionen ansteigen wird."Der anhaltende Fachkräftemangel bzw. ein genereller Mangel an Arbeitskräftensorgt für eine hohe Nachfrage an Personaldienstleistungen. Im Rahmen derArbeitnehmerüberlassung können Engpässe in medizinischen Einrichtungen aberabgefangen werden. Von der Zeitarbeit profitieren sowohl Kliniken und