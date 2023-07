Legible meldet LibrarianAI-Update und bringt durch Privatplatzierung 612.780 CAD auf

Vancouver, British Columbia, den 14. Juli 2023 / IRW-Press / Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) („Legible“ oder das „Unternehmen“) meldet ein umfassendes Update des unternehmenseigenen KI-basierten Kurationswerkzeugs LibrarianAI, das eine dialogorientierte Literaturrecherche ermöglicht und Lesern erlaubt, eBooks direkt über den browserbasierten eBookstore von Legible mit mehr als 2 Millionen Titeln zu finden und zu kaufen.

Zu den wichtigsten Verbesserungen von LibrarianAI gehören nahtloses Suchen, Lesen und Interagieren über präzise, personalisierte Empfehlungen. LibrarianAI verfügt nun über die verbesserte Fähigkeit, komplexe literarische Anfragen zu verstehen, wodurch die Kompetenz bei der Bereitstellung von Vorschlägen auf Grundlage von Suchthemen verbessert wird. Leser können jetzt auch LibrarianAI-Gesprächs-Threads über Links speichern und teilen sowie gemeinsam nutzbare Literaturjournale, Buchempfehlungen und Leselisten mit Links zu Büchern erstellen.

LibrarianAI wird in allen Produkten und Betriebsabläufen des Unternehmens installiert, einschließlich der bevorstehenden Legible Unbound-Mitgliedschaft, der Wander-App zum Offline-Lesen, Hörbuchkatalogen usw. Legible setzt sich für die ethische Nutzung von KI ein, die die Rechte von Verlagen und Autoren auf seiner Plattform respektiert.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es nach seiner Pressemitteilung vom 6. Juni 2023 die zweite Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung in Höhe von 1.500.000 CAD (die „Privatplatzierung“) von Einheiten („Einheiten“) abgeschlossen hat. Das Unternehmen gab 6.808.664 Einheiten zu 0,09 CAD pro Einheit für einen Bruttoerlös von 612.780 CAD aus, einschließlich etwa 163.550 CAD für die Begleichung ausstehender Verbindlichkeiten. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie („Stammaktie“) und einem ganzen Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie („Optionsschein“). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer (1) Stammaktie zu einem Preis von 0,12 CAD, und zwar zu einem beliebigen Zeitpunkt vor 17:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) an dem Tag, der ein (1) Jahr nach Transaktionsabschluss liegt. Unter der Voraussetzung, dass der volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien des Unternehmens während eines Zeitraums von 5 aufeinanderfolgenden Handelstagen bei mindestens 0,25 CAD pro Stammaktie liegt, kann das Ablaufdatum der Optionsscheine auf einen Tag vorverlegt werden, der nicht weniger als 21 Tage nach dem Datum liegt, an dem eine Benachrichtigung über diese Vorverlegung in Form einer Pressemitteilung an die Inhaber der Optionsscheine erfolgt.