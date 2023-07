JP Morgan hat im abgelaufenen Quartal bereinigte Erträge in Höhe von 42,4 Mrd. US-Dollar erziel, das Ergebnis pro Aktie übertraf die Erwartungen mit 4,75 US-Dollar sehr deutlich. Der Return on Equity-Wert (ROE) lag bei ganzen 20 Prozent, erwartet worden waren nur 16,3 Prozent. Nach dem Bankenbeben in der ersten Jahreshälfte in den USA hat sich der Kauf der First Republic Bank positiv auf den Gewinn ausgewirkt. Bereinigt um diese Sondereffekte lag das Ergebnis mit 4,37 USD aber trotzdem deutlich über den Erwartungen der Analysten.

In zweiter Kaufwelle