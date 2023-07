AGC Si-Tech plant, die Produktionskapazität von RESIFA (TM) SUNSPHERE (TM) zu erhöhen, einem kosmetischen Siliziumdioxid-Material, das aus natürlichen Quellen hergestellt wird.

AGC Inc., ein in Tokio ansässiger weltweit führender Hersteller von Glas, Chemikalien und hochtechnologischen Materialien, hat angekündigt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft AGC Si-Tech Co., Ltd. mit Hauptsitz im Stadtteil Wakamatsu von Kitakyushu City, die Produktionskapazität von RESIFA (TM) SUNSPHERE (TM) erhöhen wird. RESIFA (TM) SUNSPHERE (TM) ist ein Siliziumdioxid-Produkt, das ein umweltfreundliches kosmetisches Material aus natürlichen Quellen darstellt. Die Produktionskapazität wird um ca.50 % gegenüber dem derzeitigen Stand erhöht, indem am Standort des Unternehmens im Wakamatsu-Bezirk die Anlagen erweitert werden. Der Betrieb ist für das zweite Quartal 2025 geplant.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202307107014-O1-fb9bx98Y

AGC Si-Tech Hauptsitz:

https://kyodonewsprwire.jp/img/202307107014-O2-R78coU9q

SUNSPHERE (TM), sphärisches, agglomeratfreies Siliziumdioxid-Pulver:

https://kyodonewsprwire.jp/img/202307107014-O3-471v2vb7

RESIFA (TM) SUNSPHERE (TM) ist ein kosmetisches Material, das aus natürlichem Siliziumdioxid hergestellt wird und mithilfe des einzigartigen Herstellungsverfahrens des Unternehmens in eine sphärische Form gebracht wird. Das Produkt wird von Kosmetikherstellern weltweit seit seiner Markteinführung im Jahr 1990 verwendet. Es wird hoch geschätzt für seine Fähigkeit, verschiedenen Kosmetika verschiedene Funktionen hinzuzufügen, darunter verbesserte Haftung, verschwommene Effekte wie bei Falten und Unreinheiten durch seine Lichtstreuungsfunktion sowie ein leichtes und glattes Hautgefühl. Darüber hinaus wird die stabile Lieferung hochwertiger Siliziumdioxid-Produkte über viele Jahre hinweg anerkannt.

Der globale Kosmetikmarkt wird voraussichtlich jährlich um über 4 % wachsen, angetrieben durch das Bevölkerungswachstum und ein wachsendes Bewusstsein für Hautpflege. In den letzten Jahren haben wachsende Bedenken hinsichtlich des marinen Ökosystems zu einer zunehmenden Nachfrage nach SUNSPHERE (TM) geführt. Dieses kosmetische Material wird aus natürlichen Quellen gewonnen und gilt als besonders sicher. Es wird als umweltfreundliche Alternative zu Mikroplastik angesehen. AGC Si-Tech hat beschlossen, die Kapazität von SUNSPHERE (TM) zu erhöhen, um dieser starken Nachfrage gerecht zu werden. Das Unternehmen erwägt auch zukünftige Erweiterungen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

*Basierend auf den Schätzungen der AGC Group

Die AGC Group hat „Förderung des nachhaltigen Managements" als eine der Schlüsselstrategien in ihrem mittelfristigen Managementplan „AGC plus-2023" festgelegt. Sie verpflichtet sich dazu, durch Materialinnovationen zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beizutragen. Die Gruppe wird weiterhin durch die Erweiterung von Siliziumdioxid-Produkten, die dazu beitragen, Umweltrisiken zu reduzieren, zur Verwirklichung einer nachhaltigen globalen Umwelt beitragen.

Weitere Informationen zu SUNSPHERE (TM) finden Sie unter:

http://www.agc-sitech.com/en/product/sunsphere.html

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/agc-si-tech-plant-die-produktionskapazitat-von-resifa-tm-sunsphere-tm-zu-erhohen-einem-kosmetischen-siliziumdioxid-material-das-aus-naturlichen-quellen-hergestellt-wird-301877660.html