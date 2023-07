Ende 2021 markierte Microsoft bei 349,67 US-Dollar seinen vorläufigen Höhepunkt und ging anschließend in eine Konsolidierung in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts um 225,00 US-Dollar über. Nachdem Ende letzten Jahres eine Trendwende gelungen war, profitiert das Papier von dem Hype um die Künstliche Intelligenz und schoss in den letzten Wochen entsprechend zu seinen Verlaufshochs aus 2021 hoch. Zwar hat die Aufwärtsdynamik zuletzt etwas abgenommen, konnte aber in eine gesunde Konsolidierung umgemünzt werden. Ein Ausbruch über die Rekordstände aus 2021 könnte der Aktie weiteres mittelfristiges Aufwärtspotenzial verschaffen.

Mittelfristige Weichenstellung erwartet