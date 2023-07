ADAC Mittelrhein & TÜV Rheinland stellen sechs Forderungen für die Transport- & Logistik-Branche / 120 Vertreter aus Politik & Wirtschaft diskutierten am 14. Juli die Herausforderungen der Branche (FOTO)

Nürburg (ots) - Personalmangel, fehlende Stellplätze, Sanierungsbedarf der

Verkehrsinfrastruktur sowie neue Antriebskonzepte - die Herausforderungen für

Güterverkehr und Logistik sind groß. Diese und weitere aktuelle Themen der

Transportbranche standen im Mittelpunkt des 16. TruckSymposiums, welches der

ADAC Mittelrhein und TÜV Rheinland am Freitag, 14. Juli im Rahmen des

Internationalen ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring ausrichteten.



Rund 120 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Verbänden, Behörden,

Politik und Medien tauschten sich im Bitburger Event-Center zu den aktuellen

Entwicklungen und Herausforderungen der Branche aus.





Moderator Prof. Dr. Dirk Engelhardt (Vorstandssprecher BundesverbandGüterkraftverkehr Logistik und Entsorgung) begrüßte dazu unter anderemStaatssekretär Oliver Luksic vom Bundesministerium für Digitales und Verkehrsowie Staatssekretär Andy Becht von der rheinland-pfälzischen Landesregierung.Mit dabei waren: Ralf Strunk (Geschäftsführer der TÜV Rheinland Kraftfahrt),Stefan Thyroke (Verdi), Anja Ludwig, Tim Baumeister (beide KRAVAG), MichaelNimtsch (Trailer Dynamics), David Coleman (hynes - Hydrogen and New EnergySolutions), Michael Brell (bp/Aral), Bernhard Hintermayer, Elfriede Mayr (beideASFINAG), Prof. Dr. Manfred Loidold (Hochschule RheinMain) sowie ADACVerkehrspräsident Gerhard Hillebrand und Rudi Speich (Vorsitzender ADACMittelrhein)."Selten gab es für die Transport- und Logistikbranche so viele Herausforderungenauf so verschiedenen Feldern gleichzeitig. Die Fachvorträge und Empfehlungenunserer Experten geben Orientierung und ich freue mich, so ein hochkarätigesPlenum hier zu haben", begrüßte Rudi Speich, Vorsitzender des ADAC Mittelrhein,die Podiumsgäste.Als Ergebnis der Fachvorträge und Diskussionen wurden im Nachgang folgendeEmpfehlungen und Forderungen für die Transport- und Logistikbrancheherausgearbeitet:1. LKW-Parkplatzmangel abbauen - private Möglichkeiten zusätzlich und schnellernutzbar machen!Der LKW-Parkplatzmangel ist eines der drängendsten Probleme desStraßengüterverkehrs. Aktuelle Schätzungen vom Bundesverband GüterkraftverkehrLogistik und Entsorgung gehen von bis zu 40.000 fehlenden Stellplätzen pro Nachtallein entlang der bundesweiten Autobahnen aus.Die politisch vorgegebene Umstellung auf elektrisch angetriebene Fahrzeugeerfordert zudem Umstellungen in der Fuhrparklogistik und der Tourenplanung, diewiederum die Suchmöglichkeiten nach Parkraum einschränken, wenn gleichzeitig dasFahrzeug aufgeladen werden muss.Dieser Mangel an LKW-Stellplätzen gefährdet nicht nur die Verkehrssicherheit,