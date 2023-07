Kunqu-Oper mit Anklängen an Rebecca begeistert das Publikum

NANJING, China, 14. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Rebecca, das Meisterwerk von Regisseur Alfred Hitchcock, erzählt die fiktive und geheimnisvolle Lebensgeschichte einer Frau. Sie spiegelt die traditionelle chinesische Geschichte von „Zhuang Zhou tests his wife" wider. Die klassische Kunqu-Oper Der Schmetterlingstraum (Butterfly Dream), produziert von der Jiangsu Performing Arts Group Co., Ltd. und innovativ dargeboten vom Jiangsu Kunqu Opera Theater, wurde im Juni im Zijin Grand Theatre aufgeführt. Die Neufassung des Klassikers, der die Geschichte von Zhuang Zhou, einem sehr alten chinesischen Philosophen und Tao-Meister, erzählt, der an der Treue seiner Frau zweifelt und versucht, ihre Liebe zu ihm auf die Probe zu stellen, hat das Publikum in seinen Bann gezogen.

Die seltene leichte Komödie der Kunqu-Oper verbindet auf der zeitgenössischen Bühne sowohl den Spott des klassischen Theaters als auch die Absurdität des zeitgenössischen ästhetischen Ausdrucks. Es ist eine Neuinterpretation der traditionellen Handlung, in der Zhuang Zhou seine Frau testet, seine Frau jedoch den Spieß umdreht und ihn aus seinen Träumereien erweckt.