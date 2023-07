US-Anleihen stoppen Kursanstieg

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben den deutlichen Anstieg der vergangenen Handelstage am Freitag nicht fortgesetzt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,39 Prozent auf 112,61 Punkte. Die Rendite für zehnjährige US-Anleihen betrug 3,82 Prozent.

Neue Daten zur Preisentwicklung in den USA konnten die Renditen nicht weiter belasten. Zum Handelsauftakt war bekannt geworden, dass die Importpreise im Juni um 6,1 Prozent im Jahresvergleich gesunken sind. Das ist zwar der stärkste Rückgang seit gut drei Jahren, er war aber so am Markt erwartet worden./la/he