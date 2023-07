CREDIT SUISSE stuft NETFLIX COM INC auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Netflix von 331 auf 370 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Nach dem Verbot des Passwort-Sharings in den USA habe er seine Schätzungen für die Zahl der netto hinzugewonnenen Abonnenten im zweiten und dritten Quartal erhöht, schrieb Analyst Douglas Mitchelson in einer am Freitag vorliegenden Studie zu den Aktien des Streaming-Dienstes. Die Dynamik der App-Downloads habe zugenommen. Angesichts der Verzögerungen bei der Produktion von Inhalten wegen des Streiks der Hollywood-Gewerkschaften rechnet der Experte nun zudem mit einem höheren freien Barmittelzufluss in diesem Jahr./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2023 / 06:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 440,3USD gehandelt.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Douglas Mitchelson

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 370

Kursziel alt: 331

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m