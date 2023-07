DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach der Klebe-Aktion der Klimaschutzgruppe Letzte Generation am Düsseldorfer Flughafen hat der Airport-Chef das Sicherheitskonzept für das Areal verteidigt - aber mögliche Nachbesserungen in Erwägung gezogen. Der Zaun um das Gelände erfülle "alle gesetzlichen Sicherheitsanforderungen nach den hohen deutschen und europäischen Anforderungen", sagte Flughafen-Geschäftsführer Lars Redeligx der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag).

Am Donnerstag hatten sich sieben Aktivisten auf dem Rollfeld am Flughafen in Düsseldorf festgeklebt. Die Folge waren Flugausfälle und -verspätungen. Es wurden nach Angaben eines Flughafen-Sprechers insgesamt 48 Flüge annulliert und zwei umgeleitet. Bis in den Abend habe es bei vielen der insgesamt 480 Flüge Verspätungen gegeben, in Einzelfällen bis zu 90 Minuten. Am Hamburger Flughafen sorgte eine ähnliche Aktion der Klimaaktivisten zeitgleich für Ausfälle.