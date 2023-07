Guqin, die neunte Episode der Mikrodokumentarserie "Jiangsu Culture" wurde veröffentlicht

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Die neunte Folge der Mikrodokumentarserie

Guqin kommt aus der Natur und verbindet den Spieler mit der Natur. Seine 7Saiten harmonieren miteinander und der Klang ist angenehm für das Ohr. Es bringtMenschen in einer gemeinsamen Hingabe an die Musik zusammen und fungiert alsBrücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart.Die alte Methode zur Herstellung von Guqin ist kompliziert, was zu einem langen-Produktionszyklus führt. Ein Guqin-Hersteller muss die Grundlagen der Kunst undSchreinerei beherrschen. Es dauert mindestens siebenhundert Tage und Nächte, umeinen guten Guqin herzustellen.Guqin spielt mit seinen sieben Saiten den erstaunlichsten Klang der Welt.Aufgrund der einzigartigen Kurzschrift-Tabulatur von Guqin, wird die gleicheMusik von verschiedenen Menschen gespielt und erzeugt so unterschiedlichekünstlerische Effekte. Das gute Spielen des Guqin erfordert Geschick und vorallem Wahrnehmung. Dies setzt hohe Anforderungen an die künstlerische Leistungund Spielfertigkeit des Guqin-Spielers.Bei einigen klassischen Guqin-Liedern müssen die Spieler in die von der Musikdargestellten Szenen eintauchen, damit die Essenz des Liedes zum Ausdruckgebracht werden kann. Guqin war der Standard für Literaten. Guqin war derStandard für Literaten, der Guqin-Austausch bei der Versammlung ist einestillschweigende Übereinkunft zwischen Busenfreunden. Dreitausend Jahre lang istGuqin immer noch lebendig und erstrahlt. Aus dem alten Land China strömt seineMusik in die Welt und bleibt für immer bestehen.