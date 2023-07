Jelenew gibt sein Debüt auf der OutDoor by ISPO, DER großen Messe mit einer breiten Auswahl an Produkten und der Botschaft, weibliche Radfahrerinnen zu stärken

Von München in Deutschland, bis Denver, Colorado und Salt Lake City, Utah präsentierte Jelenew Innovationen, in denen Couture-Techniken auf Radsportbekleidung für Frauen angewendet werden, die auf der ganzen Welt sportlich aktiv sind. Sie stellen die höchsten Standards in Bezug auf handwerkliches Können und Ästhetik aus der Welt der Schneiderkunst unter Beweis.

WILMINGTON, Del., 14. Juli 2023 /PRNewswire/-- Jelenew gab ein unvergessliches Debüt bei mehreren wichtigen Veranstaltungen für Outdoor-Sportarten. Jelenew präsentierte seine innovative Auswahl an Radsportbekleidung, die exklusiv auf Frauen zugeschnitten ist, und bekräftigte sein Engagement, Frauen in der Welt des Radsports stärken zu wollen.

Vom 4. Juni bis zum 6. Juni nahm Jelenew an der OutDoor by ISPO in München teil, der größten Outdoor-Fachmesse Europas und einer internationalen Plattform für zukunftsorientierte Sportmarken. Zahlreiche Radsport-Enthusiast:innen und Branchenprofis besuchten den Stand von Jelenew. Sowohl lokale als auch internationale Organisationen und Medien wie Intershop, UCI, Fashion Report und andere zeigten großes Interesse an den innovativen Produkten von Jelenew und lobten die Marke für ihre Kreativität.

Vom 8. Juni bis zum 11. Juni nahm Jelenew an der Big Gear Show in Denver, Colorado teil, einer Outdoor-Fachmesse, die eine breite Auswahl an Ausrüstung für spezialisierte Einzelhändler, Medien und Endverbraucher präsentiert. Die Vertreter von Jelenew nutzten die Gelegenheit, um sich die Neuheiten und Innovationen der kommenden Saison anzusehen und Ideen mit anderen Marken und Branchenführern über die Zukunft des Radsports und des Frauensports auszutauschen.

Vom 19. Juni bis zum 21. Juni nahm Jelenew an der Outdoor Retailer in Salt Lake City, Utah teil, der größten Fachmesse für die Outdoor-Branche in Nordamerika. Jelenew präsentierte seine Trägerhosen, Funktionsunterwäsche und Trikots mit der neuesten CurveTec-Schutztechnologie.

Slindy Lee, die CEO von Jelenew, zeigte sich begeistert über das Debüt der Marke bei mehreren wichtigen Veranstaltungen für Outdoor-Marken und sagte: „Dies war ein erfolgreicher Monat für uns. Wir freuen uns sehr, die innovativen Produkte und die starke Botschaft von Jelenew international vorzustellen. Unser Ziel ist es, eine Radsportkultur zu schaffen, in der weibliche Fahrerinnen gefeiert und gestärkt werden. Wir bei Jelenew glauben, dass jede Frau Bekleidung verdient, die speziell für sie entworfen wurde, damit sie sowohl in Bezug auf Leistung als auch Stil glänzen kann."

D ies aus ist erst der Anfang für Jelenew, da die Marke weiterhin die Grenzen des Radsports für Frauen ausweitert.

Informationen zu Jelenew:

Jelenew wurde im Jahr 2021 mit dem Ziel gegründet, eine hochwertige und inklusive Radbekleidung für Frauen zu schaffen, die für den Einsatz im Freien und in Innenräumen geeignet ist. Die Kleidungsstücke passen sich nahtlos an verschiedene Aktivitäten an und sind gleichzeitig vielseitig genug, um im Alltag getragen zu werden – sei es zum Laufen, Pilates, Spazierengehen oder für anderen Aktivitäten. Der entscheidende Unterschied von Jelenew liegt in seiner proprietären Technologie CurveTec, die vom französischen Haute Couture-Design inspiriert ist und durch drapierte Schnitte und enganliegendes Design die wichtigsten Muskelgruppen betont, insbesondere während des aktiven Radfahrens. Genauer gesagt bietet diese Technologie maximale Mobilität für den weiblichen Körper und verbessert das Fahrraderlebnis, indem sie den Core, den unteren Rücken, die Schultern, die Hüften und die Oberschenkel stützt. Jelenew ist bestrebt, Frauen zu stärken, indem sie Partnerschaften mit wichtigen gemeinnützigen Organisationen in den USA eingeht, die Frauen unterstützen und ihnen helfen, die beste Version von sich selbst zu werden.

