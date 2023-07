Weiterer Durchbruch – die KI-basierte Sepsis Technologie von Asep Inc. ermittelt den Schweregrad einer COVID-19-Erkrankung anhand einer Blutprobe

Eine kürzlich durchgeführte Studie unter Leitung des Gründers, Chair und CEO von ASEP Inc., Dr. Robert E. W. Hancock, kommt zu dem Schluss, dass Hoffnung auf ein verbessertes klinisches Management von COVID-19-Patienten besteht, indem die Schwere der Sepsis, einer tödlichen Krankheit, von der viele COVID-19-Patienten betroffen sind, besser beurteilbar wird.

Vancouver, BC, 14. Juli 2023 / IRW-Press / Asep Medical Holdings Inc („Asep Inc.“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ASEP) (OTCQB: SEPSF) (FWB: JJ8) freut sich, die Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten wissenschaftlichen Studie unter Leitung von Dr. Robert Hancock, Gründer, Chair und CEO von Asep Inc., bekannt zu geben, in der anhand der Analyse von Signaturen der Blutgenexpression herausgefunden wurde, dass schwere COVID-19-Infektionen eine Form von Sepsis sind. Wichtig ist, dass diese Studie die potenziellen Vorteile eines Sepsis-Schnelltests wie dem Sepsis-Diagnosetest des Unternehmens SepsetER(TM) hervorhebt, mit dem jene COVID-19-Patienten identifiziert werden können, bei denen das Risiko einer schweren Sepsis besteht, und der einen Weg zu einem präzisen medizinischen Ansatz bieten könnte, um eine individualisierte Behandlung der Krankheit zu ermöglichen. Asep Inc. ist ein Vorreiter bei der Diagnose von Sepsis. Im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium könnte die Technologie des Unternehmens nicht nur bei COVID-19, sondern auch bei künftigen Pandemien erheblich zur Bekämpfung der Sepsis beitragen. Die Studienergebnisse wurden am 23. Januar 2023 in der wissenschaftlichen Zeitschrift Scientific Reports veröffentlicht.

In der Einleitung der Studie heißt es: „Bei der laufenden COVID-19-Pandemie (2020–2022) wird immer deutlicher, dass viele der Millionen Menschen, die bei ihrem Tod an einer schweren COVID-19-Erkrankung litten, an Sepsis, einer lebensbedrohlichen dysfunktionalen Reaktion auf eine Infektion, sterben. Darüber hinaus hat die Charakterisierung der COVID-19-Krankheit als Sepsisart wichtige klinische Auswirkungen auf die Prognose und Behandlung der davon schwer betroffenen COVID-19-Patienten.“1 In der Studie wurde das Blut von 124 Patienten in Krankenhäusern in Quebec (Kanada) mit bestätigten COVID-19-Infektionen analysiert, bei denen früh (1–5 Tage nach Krankenhauseinweisung) und spät (6–20 Tage nach Krankenhauseinweisung) Proben entnommen wurden.