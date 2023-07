Blender Bites erzielt bisher höchsten Umsatz und verzeichnet einen Rekordmonat im Juni

14. Juli 2023 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Blender Bites Ltd. (das „Unternehmen“, „Blender Bites“ oder „Blender“) (CSE: BITE, FWB: JL4, WKN: A3DMEJ), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Juni 2023 Rekordumsätze erzielt hat.

Der Umsatz im Monat Juni, basierend auf den innerhalb des Monats eingegangenen und ausgelieferten Bestellungen, erreichte 918.509,00 $, mit entsprechenden Aufwendungen in Höhe von 611.498 $ für denselben Zeitraum, was einer Bruttogewinnmarge von 32 % entspricht und der bisher höchste Monatsumsatz des Unternehmens ist. Die Rekordeinnahmen im Juni überstiegen den vorherigen Rekordumsatz des Unternehmens, was eine anhaltende und wachsende Nachfrage nach Produkten von Blender Bites auf dem Markt belegt. Der Fortschritt des Unternehmens wird durch diesen historischen Verkaufsmonat deutlich, und das Unternehmen freut sich schon auf das nächste Kapitel mit der baldigen vollständigen Einführung in den USA.

Blender Bites setzt sich weiterhin dafür ein, die gestiegene Nachfrage zu befriedigen, die Bruttomargen zu verbessern und im Jahr 2024 Rentabilität zu erreichen. Der strategische Fokus des Unternehmens auf die Bereitstellung hochwertiger, biologischer und pflanzlicher funktioneller Lebensmittel findet weiterhin Anklang bei Verbrauchern, die gesündere und anwenderfreundliche Optionen suchen.

Blender Bites setzt sich konsequent für die Bereitstellung hochwertiger, nahrhafter und nachhaltiger Lebensmittel ein und bietet seinen Kunden gleichzeitig einen außergewöhnlichen Mehrwert. Das Engagement des Unternehmens für Exzellenz in Verbindung mit seinen innovativen Produktangeboten trägt dazu bei, Blender Bites als führenden Anbieter in der funktionellen Lebensmittelindustrie zu positionieren.

„Wir freuen uns sehr, unseren Rekordumsatz für den Monat Juni bekannt zu geben und diese Dynamik ist ein vielversprechender Vorgeschmack auf das kommende Quartal und darüber hinaus, während wir mit der umfassenden Einführung in den USA voranschreiten. Dieses bemerkenswerte Wachstum verdeutlicht nicht nur die steigende Nachfrage nach den hochwertigen und pflanzlichen funktionellen Bio-Lebensmitteln von Blender Bites, sondern unterstreicht auch das Potenzial für das künftige Wachstum unseres Unternehmens. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, den steigenden Vertriebsanforderungen gerecht zu werden, sowohl die Bruttomarge als auch den Deckungsbeitrag zu optimieren und einen Wachstumsplan umzusetzen, um bis Mitte 2024 ein positives EBITDA zu erreichen“, so Chelsie Hodge, Gründerin und CEO von Blender Bites.