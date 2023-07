Wirtschaft Easyjet hält Flugchaos in Sommerferien für möglich

Luton (dts Nachrichtenagentur) - Easyjet-Chef Johan Lundgren hält chaotische Zustände an den Flughäfen in den Sommerferien wie 2022 für möglich. "Es bleibt eine Herausforderung, und man kann ein abermaliges Chaos an den Flughäfen nicht ausschließen", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".



"Es gibt 10 bis 15 Prozent mehr Europa-Flüge als 2022 und gleichzeitig weiter Kapazitätsbeschränkungen an einigen Flughäfen, unter anderem wegen Personalmangels. Das ist eine brisante Mischung." Seine Gesellschaft sieht er hingegen besser vorbereitet als 2022.