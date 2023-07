Die Kurse der bei Anlegern durchwegs beliebten Aktien der Automobilbranche entwickelten sich in den vergangenen Monaten sehr unterschiedlich. Legte die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000) in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als 40 Prozent zu, so müssen sich Anleger, die vor einem Jahr in VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) investiert haben, mit einem Kursverlust von drei Prozent abfinden.

Derzeit bietet die LBBW Performance Deep Express-Zertifikate auf die Mercedes-Benz- (ISIN: DE000LB4EXJ0) und VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE000LB4EXL6) mit Sicherheitspuffern von 20 Prozent (MB) und 25 Prozent (VW Vzg.) und Zinszahlungen von 4,60 Prozent (MB) und 5,10 Prozent (VW Vzg.) je Beobachtungsperiode zur Zeichnung an. Performance Deep Express-Zertifikate bieten Anlegern die Möglichkeit, unlimitiert an einem Kursanstieg des Basiswertes teilhaben zu können. Am Beispiel des Performance Deep Express-Zertifikates auf die Mercedes-Benz-Aktie soll die Funktionsweise dieses Zertifikatetyps veranschaulicht werden.